Meteoroloji bölge ve şehir isimleri vererek sağanak ve rüzgara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Yarın hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GÜNDEM Ankara'da hava durumu nasıl? 25 Eylül Ankara'da hava nasıl olacak?

İç kesimlerde sıcaklık 2-4 derece artacak

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNDEM Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Ankara ve bazı illere sağanak uyarısı

Kuvvetli rüzgarla ilgili uyarı