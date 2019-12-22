Hava savunması şart

Libya'da terörist Hafter'in saldırıları sivilleri öldürmeye devam ederken, meşrû Ulusal Mutabakat Hükümeti 10 bölgede seferberlik ilan etti. Uluslararası kamuoyunu Hafter'e müdahaleye çağıran UMH, 5 ülkeye davet göndererek 'askeri müdahale' talebinde bulundu. Bu ülkeler Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir. Ancak UMH'nin çağrısına şimdiye dek Türkiye dışında cevap veren olmadı. Denizden uzanan gaz hattıyla İtalya'nın doğalgaz ihtiyacını karşılayan Libya, en ciddi desteği de bu ülkeden beklemesine rağmen beklediği cevabı bir türlü alamadı. İtalya'nın Libya büyükelçisi Giuseppe Grimaldi, ülkesinin Libya ile daha önce imzalamış olduğu 'Askeri İşbirliği ve Güvenlik Anlaşmasını' aktive etmeyeceklerini duyurdu.

O UÇAKLAR DÜŞÜRÜLMELİ

Hafter saldırıları karşısında UMH'nin en acil askeri ihtiyacı ise hava saldırılarına karşı savunma. Birleşmiş Milletler'in 2011 yılından bu yana uyguladığı ambargo kararı kapsamında ülkeye taarruz amaçlı silah ve sistemleri verilemiyor. Bununla beraber gayrimeşru desteklerle ülkede artan hava saldırılarına karşı savunma ihtiyacını karşılamak üzere uçaksavarlar ve jet uçaklarıyla önleme gerekiyor ve Trablus Hükümeti, Türkiye ile diğer 4 ülkeden bu ihtiyaçları karşılayacak destek beklentisinde. 4-5 savaş uçağı dışında hava gücü kalmadığı belirtilen General Hafter'e, diğer ülkelerce sağlanan hava desteğinin kesilmesi halinde terörist saldırıların saatler hatta günler içinde kesileceği ve meşrû hükümetin ülkede hakimiyetini ilan edebileceği belirtiliyor.

HAFTER BÖLGESİ 3'TE 1

Halen ülkedeki en büyük nüfus oranı Trablus hükümeti kontrolü altındaki bölgelerde bulunuyor. Terörist Hafter ise boş çöl sahalarını da hakimiyeti altında göstererek ülke yüzölçümünün büyük çoğunluğunu elinde bulundurduğunu savunup propaganda yapıyor. Oysaki Hafter'in kontrol ettiği bölgede ülke nüfusunun sadece 3'te 1'i yaşıyor. Hafter'in 'karargahı' olarak lanse edilen Bingazi'de bile kent merkezine giremediği söyleniyor. UMH'nin Hafter terörünü bitirmek için acil ihtiyaçlar arasında gördüğü bir diğer konu ise Suud ve BAE tarafından yönetilen propaganda ordusuyla mücadele. Sosyal medya ve TV yayınları üzerinden Hafter'i destekleyen organizasyonlarla savaşmak için destek bekleniyor. Zira yürütülen kara kampanyadan ötürü UMH, gücünü içeride ve dışarıda anlatmakta zorlanıyor.

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Gereği yapılır

Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya’da meşrû hükümetin talebiyle birlikte Türkiye’nin bölgede gereğini yapmaya hazır olduğunu ifade etti. “Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya’daki meşrû hükumete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız” diyen Oktay, şu mesajları verdi: “AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Bölgemizde, Türkiye’yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozuluyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz.”