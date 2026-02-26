Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak: 29 ile sarı kodlu uyarı yapıldı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle yurt genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Ayrıca 29 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
29 ile sarı kodlu uyarı
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman, Şırnak.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan hava durumu açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, pazar gününe kadar kıyılarda yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışlı havanın pazar günü Doğu Karadeniz'e yönelerek yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde azalan sıcaklıkların, pazar günü yağışın sona ermesinin ardından mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.
- "Ankara -3,
- İstanbul 2,
- İzmir 3,
- Konya -2,
- Kocaeli 3,
- Bolu -5,
- Samsun 1,
- Trabzon 4,
- Tokat -5,
- Erzurum -14,
- Eskişehir -2,
- Afyonkarahisar -7,
- Balıkesir 0,
- Sivas -8"