Havada korkutan anlar: Antalya'dan kalkan uçak Varşova'ya acil iniş yaptı

Pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik talep etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri acil durum önlemleri kapsamında apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası nedeniyle acil iniş gerçekleştiren uçak, sorunsuz bir şekilde Varşova Havalimanı'na indi. Olayda herhangi bir yaralanma veya olumsuzluk yaşanmadı.