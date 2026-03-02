Haydut devlet hastaneleri vurdu

İsrail-ABD ittifakı ile İran arasında cumartesi günü başlayan savaş, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından şiddetlenerek sürüyor. İşgalci İsrail ordusu, dün İran’ın başkenti Tahran’a doğrudan hava bombardımanları düzenlediğini kaydetti. İlk günkü saldırıların Tahran’a giden yolun açılması için yapıldığına işaret edilen açıklamada, İsrail uçaklarının artık menzil dışından füze fırlatarak değil doğrudan hedeflerin üzerine bırakılan mühimmatla saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

SİVİL YAPILARI HEDEF ALIYOR

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini doğrudan vurduğunu duyurdu. İran Kızılayı'nın açıklamasında, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. Dün ayrıca İran İstihbarat Bakanlığı binası ile devlet televizyonu yerleşkesinin de vurulduğu duyuruldu.

YARDIM GELDİ SOKAĞA ÇIKIN

Saldırıların ikinci gününde Farsça dublajlı bir açıklama yayınlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’daki farklı etnik gruplara seslenerek rejime karşı ayaklanmaya davet etti. Yapay zekayla hazırlanmış Farsça konuştuğu bir videoyu sosyal medyada yayınlayan Netanyahu, “Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceğiz. İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" dedi. İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadeleriyle savundu.

BİR GÜNDE 1200 BOMBA

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ilk gün Hamaney ve üst düzey İranlı liderlerin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıların Tahran’a giden yolun açılması için yapıldığını ve bundan sonra kente doğrudan saldırılar düzenleyeceklerini bildirdi. Katz, saldırıların ilk gününde İran’a 1200 bomba attıklarını ve hava üstünlüğünü sapladıklarını belirtirken bundan sonra menzil dışından atışlarla değil doğrudan hedefe mühimmat bırakılarak saldırıların süreceğini söyledi. Ordudan yapılan açıklamada 700'den fazla sorti yapıldığı belirtildi. Saldırıların başlamasıyla 20 bin yedek askeri göreve çağıran İsrail ordusu, İran’a saldırılar kapsamında 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de şu âna kadar İran’ın çeşitli noktalarına düzenlenen bombardımanlarda DMO’nun füze stoğunun yarısını imha ettiklerini iddia etti. Defrin ayrıca Tahran’daki Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Karargahı’nı vurduklarını ileri sürdü. İsrail'in İran'ın batısındaki Kaşan'a düzenlediği saldırılarda da 12 DMO savaşçısının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD, İran'a yönelik saldırılarında "hayalet uçak" olarak bilinen B-2 bombardıman uçak kullandı. Amerikalı yetkililer, 4 adet B-2'nin İran'a gidip geldiğini ve "Yer altı balistik füze tesislerine düzinelerce 1 tonluk bomba attığını" ifade etti, Trump da bu bilgiyi doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonlara katılan 3 askerinin öldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını bildirdi.








