Hayfa’ya giden 2 gemiye yasak

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Sumud Filosu gemilerinin İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı’na çekilirken arka planda Türk gemilerinin görünmesine yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. DMM’nin açıklamasında, iddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı; 4’üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, 1’inin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü Türkiye’ye bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği vurgulandı.