Hayfa’ya giden 2 gemiye yasak

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Gazze soykırımı nedeniyle 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail’le ticareti sıfırlayan, bu ülke rotalı gemilerin de limanlarına girişini yasaklayan Türkiye, ambargoyu delme girişimlerini affetmiyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Sumud Filosu gemilerinin İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı’na çekilirken arka planda Türk gemilerinin görünmesine yönelik haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. DMM’nin açıklamasında, iddiaya konu edilen 7 geminin hiçbirinin Türkiye bandıralı olmadığı; 4’üne limanlarımızda herhangi bir yükleme yapılmadığı, 1’inin yalnızca başka limanlardan aldığı yükü Türkiye’ye bıraktığı ve İsrail ticaretine aracılık etmediği vurgulandı.

BEYANA AYKIRI GİTMİŞ

Açıklamada, “Diğer 2 geminin ise liman çıkış beyanına aykırı şekilde Hayfa’ya gittiği için Türk limanlarına girişleri yasaklanmış olup ayrıca gerekli hukuki süreçler işletilmektedir” denildi.



