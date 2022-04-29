Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı
VAN

HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı

HDP'li yöneticiler, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında 24 Nisan’da öldürülen 3 teröristten birinin Van'daki cenazesine de koştu.

Abone Ol Google News
Abdullah Sarica Yeni Şafak
HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı
Muazzez Orhan-Çetin Uyar

HDP, PKK'lı teröristlerin cenazelerini kaçırmıyor. HDP'li yöneticiler, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında 24 Nisan’da öldürülen 3 teröristten birinin Van'daki cenazesine de koştu. Güvenlik önlemi alan polis, aile dışında cenazeye katılmak isteyen HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP Van il başkanlarına izin vermedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin tavrına tepki gösterdi. Olayı özetleyen Soylu Twitter'dan “HDPKK Mv. ile kolkola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur” mesajını paylaştı.

Bakan Soylu: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi
GÜNDEM
Bakan Soylu: Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi

HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
GÜNDEM
HDP'li Beştaş: PKK’lıların cenazesine katılıp acılarını paylaşmaya devam edeceğiz
Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı

Yüksek talep sonucu ülkede defter kalmadı: Pasaport başvuruları askıya alındı
37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

37 yaşında Premier Lig tarihine geçti

Chelsea'ye attığı golle ulaşılması zor bir istatistiği elde etti.
WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.
'500 liraya da var<br>5 bin liraya da'

'500 liraya da var
5 bin liraya da'

​Tabiatın kalbindeki oteller neredeyse tamamen doldu.

​Bugün başladı: E-Devlet'ten yapılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.