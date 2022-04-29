HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı

Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülere yer verildi. Paylaşımda 'Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ve hastalara sağlık taraması yapıldı.' ifadesi kullanıldı.