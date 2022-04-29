HDP milletvekili Muazzez Orhan terörist cenazesinde şova kalktı

HDP, PKK'lı teröristlerin cenazelerini kaçırmıyor. HDP'li yöneticiler, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında 24 Nisan’da öldürülen 3 teröristten birinin Van'daki cenazesine de koştu. Güvenlik önlemi alan polis, aile dışında cenazeye katılmak isteyen HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan ile HDP ve DBP Van il başkanlarına izin vermedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'lilerin tavrına tepki gösterdi. Olayı özetleyen Soylu Twitter'dan “HDPKK Mv. ile kolkola olanlara, HDP'yi masanın altına saklayanlara duyurulur” mesajını paylaştı.