Gündem HDPde ittifak dizaynı
POLİTİKA

HDP’de ittifak dizaynı

Siyasette “üçüncü ittifak” tartışmaları sürerken HDP’de ilginç bir gelişme yaşandı. Eşbaşkan Sezai Temelli gitti, yerine Mithat Sancar geldi. Böylece Figen Yüksekdağ ve Temelli’nin temsil ettiği “radikal Türk solu” tasfiye edilmiş oldu. Millet İttifakı’nda bulunan İyi Parti karar aşamasında, CHP-HDP ittifakının geleceği ise merak ediliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan
Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan

Ankara’da siyaset kulisleri hareketlendi. Millet İttifakı’nda CHP’nin gizli ortağı HDP’nin önceki gün Ankara’da yapılan 4. Olağan Kongresi’nde sürpriz bir değişim yaşandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin yerine Mithat Sancar aday gösterildi. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan görevine devam ederken, Sancar yeni Eş Genel Başkan seçildi. Yaşanan değişiklik HDP’de Türk solunu tasfiye olarak değerlendirildi. Figen Yüksekdağ ve Sezai Temelli ile devam eden aşırı sol akımı, Sancar’ın Eş Genel Başkanlığa seçilmesiyle kırıldı. HDP’de Türk solunu tasfiye çalışmaları ‘siyaseti yeniden dizayn çabası’ şeklinde yorumlandı. İYİ Parti’de başlayan istifalar ve HDP’nin CHP’ye yaptığı ‘şeffaflık’ çağrısının ardından söz konusu tasfiyenin gelmesi dikkat çekici bulundu.

BULDAN’DAN CHP’YE MESAJ

CHP’nin gizli ortağı HDP’den gelen ‘şeffaf ittifak’ çağrısı üstü örtülü biçimde yinelendi. Daha önce bir mülakatında CHP’den açıkça söz eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu kez kongrede yaptığı konuşmada çağrısını net bir adres vermeyerek ‘demokrasi ittifakı’ mesajı ile sürdürdü.

HDP’den üst üste gelen çağrılara CHP’den gelecek yanıt beklenirken, yönetim de suskunluğa büründü. Beklenen açıklama CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan isim vermeden HDP’ye yeşil ışık yaktığı bir demeci ile geldi. Kılıçdaroğlu, “Ben zaman içinde demokrasi için kurduğumuz ittifakın büyüyeceği kanısındayım” demekle yetindi. Bu cevabın HDP’yi tatmin edip etmeyeceğini ise önümüzdeki dönem gösterecek.

Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli
OYNAT 00:58
Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli
HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda ittifakın gizlenmemesi gerektiğinden bahsederek, “En azından İstanbul seçimini kazanmak adına bir seferliğe mahsus olmak üzere biz bunu kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. İttifaklar açık ve şeffaf olmalı. İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı.' diye konuştu.


O BLOKTA YER ALMAYACAK

  • CHP ile HDP arasında medya vasıtasıyla söz konusu mesajlaşma yaşanırken, CHP’nin diğer ortağı İYİ Parti’de ise özellikle 31 Mart yerel seçimleri sürecinde başlayan ikili yakınlaşma rahatsızlığı daha da artırdı. İYİ Parti’de bu yüzden istifalar gelirken, söz konusu hamleler partiyi de bir seçim yapmaya itti. İYİ Parti kulislerinde bu rahatsızlık sık sık dillendirilirken, yakınlaşmanın devam etmesi ve ittifakın resmileşmesi halinde İYİ Parti’nin o blokta yer almayacağı kesin bir şekilde dile getiriliyor.

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