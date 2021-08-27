Gündem HDPden muhalefete bizsiz kazanamazsınız mesajı
POLİTİKA

HDP'den muhalefete 'bizsiz kazanamazsınız' mesajı

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "İktidara kaybettirmek için muhalefet güçleri olarak topluma sağlam bir gelecek vaadi sunmamız lazım. HDP'nin siyasi olarak kilit güç olduğunun farkındalar" diyerek muhalefet partilerine 'bizsiz kazanamazsınız' mesajı verdi.

Haber Merkezi Diğer
HDPden muhalefete bizsiz kazanamazsınız mesajı
Mithat Sancar

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'lilerden hem ittifakın itirafına hem de muhalefetin HDP'siz kazanamayacağına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ankara'da HDP'lilerle bir araya gelen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, kilit güç olduklarını belirterek muhalefete ortak hareket etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

"MUHALEFET GÜÇLERİ OLARAK ORTAK..."

Sancar, "HDP'nin siyasi olarak kilit güç olduğunun farkında sadece biz değiliz, herkes bunun farkında. İktidara kaybettirmek için muhalefet güçleri olarak topluma güçlü bir ufuk, sağlam bir gelecek vaadi sunmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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