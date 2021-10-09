Gündem HDPden terörist elebaşı Öcalan için özgürlük kampanyası
POLİTİKA

HDP'den terörist elebaşı Öcalan için 'özgürlük kampanyası'

'Kürt sorunu' olduğunu öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi işaret etmişti. CHP liderinin çözüm için 'meşru organ' olarak gösterdiği HDP, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için sosyal medyada kampanya başlattı. HDP'liler yaptıkları paylaşımlarda Öcalan'a özgürlük istedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPden terörist elebaşı Öcalan için özgürlük kampanyası
PKK elebaşı Abdullah Öcalan

Dün akşam saatlerinde, HDP tarafından PKK elebaşı Abdullah Öcalan için sosyal medya platformlarında 'özgürlük kampanyası' başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne süren HDP'liler, çözüm adresi olarak Öcalan'ı gösterdi.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

HDP'nin resmi hesaplarından da yapılan paylaşımlarda "Freedom For Ocalan Now" etiketi kullanıldı ve Öcalan'ın özgür bırakılması istendi.

CHP'YE GÖRE HDP MEŞRU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söylemişti. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan'a hürmet gösterenin meşruiyeti yok
GÜNDEM
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Öcalan'a hürmet gösterenin meşruiyeti yok

Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi

Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Ömerli Barajının çevresi çöplüğe döndü

Ömerli Barajı'nın
çevresi çöplüğe döndü

Köylüler isyanda: Hayvanlarımız zehirleniyor.
AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara Bahçeli'den sert tepki.

"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin."
Köylülerden ilginç yöntem

Köylülerden ilginç yöntem

Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.