HDP'li Beştaş'ın TBMM'deki 'Kürtçe' çıkışına Cahit Özkan'dan yanıt: Bu ifadelerin muhatap olmayacağı tek parti AK Parti'dir

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı.

"KÜRT DÜŞMANI İFADESİNİN MUHATAP OLMAYACAĞI PARTİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.

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EKONOMİ AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'faiz indirimi' açıklaması: Uzun vadede bakmak lazım

OTURUMA ARA VERİLDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.