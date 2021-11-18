Gündem HDPli Beştaşın TBMMdeki Kürtçe çıkışına Cahit Özkandan yanıt Bu ifadelerin muhatap olmayacağı tek parti AK Partidir
POLİTİKA

HDP'li Beştaş'ın TBMM'deki 'Kürtçe' çıkışına Cahit Özkan'dan yanıt: Bu ifadelerin muhatap olmayacağı tek parti AK Parti'dir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda söz alan HDP'li Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin Kürtçe yapılmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, "AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur." diye konuştu.

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Haber Merkezi İHA
HDPli Beştaşın TBMMdeki Kürtçe çıkışına Cahit Özkandan yanıt: Bu ifadelerin muhatap olmayacağı tek parti AK Partidir
Cahit Özkan - Meral Danış Beştaş

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, eşitlik mücadelesi verdiklerini savunarak, kamu hizmetlerinin ana dilde yapılmasına ilişkin teklif verdiklerini hatırlattı.

"KÜRT DÜŞMANI İFADESİNİN MUHATAP OLMAYACAĞI PARTİ AK PARTİ'DİR"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ayrımcı dil kullananın dilini kabul etmediklerini belirterek, “AK Parti hükümetlerinde özgürlükler noktasında dil, etnik kimlik, siyasal düşünce, fikir her türlü özgürlüğün önünü açtık. Bu ülkede ‘Kürt, Kürtçe düşmanlığı’ ifadelerini asla muhatap olmayacağı parti varsa, o da AK Parti grubudur. PKK’nın, YPG’nin, PYD’nin öldürdüğü binlerce Kürt vatandaşımız var. Bunların hesabı verildi mi? Kürt dilini devletin resmi kanallarında yayın organı haline getirdik” dedi.

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OTURUMA ARA VERİLDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Kürt halkı dilini kullanmasaydı, bugüne kadar getirmeseydi, hiçbir adım zaten atılmazdı” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

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