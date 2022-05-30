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POLİTİKA

HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi. Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, "Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Bunu net olarak görmeleri ve deşifre etmeleri gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Saruhan Oluçtan ittifak ortaklarına gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz
HDP'li Saruhan Oluç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir operasyon başlatacağını açıklamıştı. Konuşmadan birkaç gün sonra yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ise, Türkiye'nin sınır güvenliğine vurgu yapılarak, operasyonun sinyali verilmişti.

MGK'dan yeni operasyon sinyali: Harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir
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MGK'dan yeni operasyon sinyali: Harekatlar milli güvenlik ihtiyacının gereğidir

Gelişmeler sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, partinin Sözcüsü Ebru Günay, askeri harekatlar için 'soykırım' ifadelerini kullanmıştı.

HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlara 'soykırım' deyip ittifak ortaklarına destek çağrısı yaptı
GÜNDEM
HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlara 'soykırım' deyip ittifak ortaklarına destek çağrısı yaptı

HDP'Lİ OLUÇ'TAN İTTİFAK ORTAKLARINA 'OPERASYON' GÖZDAĞI: SİZ KAYBEDERSİNİZ

HDP kanadından operasyonlara karşı yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, "Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir." dedi.

HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz
OYNAT 01:00
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına gözdağı: Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi. Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, 'Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Bunu net olarak görmeleri ve deşifre etmeleri gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir.' dedi.

"MUHALEFET UMARIZ FARKINA VARIR BU MESELENİN"

Oluç konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bu tür savaş siyasetleri karşısında da tutum alınması gerekiyor. Fakat muhalefetin bu konuda eksiklikleri var. Örneğin IKBY topraklarına yönelik yapılan saldırılara baktığımızda, muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Şimdi Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlarda ne tepki göstereceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde.

Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir. Kürt düşmanlığından vazgeçmiyorlar. Bu tutumun diğer muhalefet tarafından deşifre edilmemesi bize değil onlara kaybettirecektir. Umarız farkına varırlar bu meselenin."

HDP sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlara 'soykırım' deyip ittifak ortaklarına destek çağrısı yaptı
OYNAT 00:36
HDP sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlara 'soykırım' deyip ittifak ortaklarına destek çağrısı yaptı
HDP Sözcüsü Ebru Günay, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yürüttüğü sınır ötesi operasyonları 'soykırım' olarak niteledi. Günay, ittifak ortaklarına da çağrı yaparak, TSK'ya karşı durmaları için destek istedi.

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