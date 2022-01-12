HDP'li Semra Güzel PKK hiyerarşisi içinde

Adalet Bakanlığı, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi. HDP’li Semra Güzel’in, 2017’de etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’yla sarmaş dolaş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası yazılı açıklama yapan Semra Güzel, terörist Bora ile üniversite yıllarında tanıştıklarını ve sözlendiklerini açıklamıştı.
FEZLEKE CUMHURBAŞKANLIĞINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle önceki gün fezleke hazırladı. Adalet Bakanlığı, fezlekeyi TBMM’ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.
TELEFON NUMARASI NOT DEFTERİNDE
Başsavcılığın “silahlı terör örgütü üyeliği” iddiasıyla hazırladığı fezlekede, Adıyaman Çamyurdu köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen teröristlerin üzerinde bulunan not defterinde, Güzel’in telefon numarasının yazılı olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemede ise 29 Nisan 2017’de Adıyaman Akçalı köyü kırsalında öldürülen “Melati Zülfikar” kod adlı Volkan Bora ile Kuzey Irak’ta bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giymiş olduğu kamuflaj ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu anımsatıldı.
Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde örgüt bayrağının önünde fotoğraf çektiren Semra Güzel’in, bir başka fotoğrafta da teröristlerle birlikte futbol oynadığının görüldüğü belirtildi. Güzel’in terörist Bora ile örgütün sözde şehitliği önünde de fotoğrafının olduğu kaydedildi.
ÖRGÜTTE OLMADAN YAPAMAZ
Fezlekede, “Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde adı geçenin örgüt hiyerarşisi içerisinde olmadan örgütün kamplarına gidip barınabilmesinin, örgüte ait sözde askeri kıyafeti giymesinin, sözde şehitliğe gitmesinin, örgüt mensuplarıyla futbol oynamasının mümkün olmadığı, aksi durumun hayatın olağan akışına aykırı olacağı” tespiti yapıldı.