HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı

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Güvenlik görevlisi çalıştığı bankadan çaldığı 4,5 milyon lirayla Ukrayna'ya kaçtı

Sivas'ta özel bir banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç. iddiaya göre zimmetine geçirdiği 3,5 milyon liranın yanı sıra kasadan da 1 milyon lirayı alarak toplam 4,5 milyon lira ile Ukrayna’ya kaçtı.