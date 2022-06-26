HDP’li vekil Hüda Kaya'nın oğlu teröristle kol kola

PKK’lı teröristlerle dağda çekilmiş fotoğrafları çıkan HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihad Saatçioğlu Çanakkale’de gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran’da gönderilen e-postada, HDP’li Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihad Saatçioğlu’nun Kandil’e PKK’lı teröristlerin yanına gidip geldiği, orada örgüt yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdiği ihbarı yapıldı.
KANDİL’DE ÇEKİLDİ
İhbarda ayrıca Saatçioğlu’nun Kandil’de teröristlerle çektirdiği fotoğraflara yer verildi. İhbar ekinde gönderilen fotoğraflar incelendiğinde şahsın, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarının olduğu anlaşıldı.
SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞ
Saatçioğlu’yla ilgili PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş başkaca fotoğraflarının olduğu, 2015-2016 yıllarında Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın kurduğu çukur ve barikatlarda çekilen fotoğrafları olduğu belirlendi. Emniyet, Muhammet Cihad Saatçioğlu’nun 10 Ağustos 2021’de mahkeme kararı ile soyadını “Cemre” olarak değiştirdiğini belirledi. Şüphelinin, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde kaldığı bilgisine ulaşan Çanakkale TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli gözaltına alınırken, ikamet adresinde ve aracında arama yapıldı.
Diğer oğlu uyuşturucuyla yakalanmıştı
- Öte yandan HDP’li vekil Hüda Kaya’nın diğer oğlu Muhammet Mücahit Saatçioğlu, mart ayında Sabiha Gökçen Havalimanında uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Saatçioğlu’nun CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kültür A.Ş.’de işe alındığı ortaya çıkmıştı.