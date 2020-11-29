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POLİTİKA

HDP’lilerden ahlaksız hareket: Evlat nöbeti tutan ailelere 'Hoşt' dediler

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesi ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı. Evlat nöbetindeki babaya HDP’lilerden birinin ’hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken, polis ekiplerinin araya girmesiyle gerginlik son buldu.

Haber Merkezi İHA
HDP'lileri ailelerin elinden polis aldı.
HDP'lileri ailelerin elinden polis aldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019’dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti kısıtlamanın sona erdiği 10.00’dan sonra kaldığı yerden devam ederken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman’ın posterini HDP il binasına asmaya çalışan aileler ile HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü
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Diyarbakır'da bir HDP'li evlat nöbeti tutan annenin yüzüne tükürdü

Polisler ailelerin elinden zor aldı

Gerginlik sırasından bir partilinin evlat nöbeti tutan Celil Begdaş’a ’hoşt’ demesi gerginliğin fitilini ateşlerken polis ekipleri HDP il binasının kapısına etten duvar örerek aileler ile HDP’lilerin karşı karşıya gelmesini önledi. Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

Aynısını daha önce de yapmışlardı

Bu olay HDP'lilerin ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz hafta da Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eyleminde olan ailelerin yüzüne tükürdüğü iddiası ortalığı karıştırmıştı. Aileler 'Kahrolsun HDP' sloganı atarak yaşananlara tepki göstermiş, gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulmuştu.

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