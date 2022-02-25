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POLİTİKA

HDP’lilerin terör trafiği: Türkiye’nin vurduğu PKK kamplarında mekik dokuyorlar

HDP’li Feleknas Uca, Murat Çepni, Hüda Kaya ve Hasan Özgüneş, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde operasyon düzenlediği PKK yuvalarına gitti. Türk ordusu tarafından terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları “sivil halka yönelik katliam” olarak adlandıran HDP’liler, PKK’yla dayanışma mesajları verdiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP’lilerin terör trafiği: Türkiye’nin vurduğu PKK kamplarında mekik dokuyorlar
HDP'liler PKK kamplarında.

Irak’ın kuzeyinde 165 km derinlikteki Karacak dahil Derik ve Sincar’a yapılan Kış Kartalı Hava Harekatı’yla terör örgütü PKK’ya öldürücü darbe vuruldu. Her kategoride çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonların ardından, HDP vekilleri Feleknas Uca, Murat Çepni, Hüda Kaya ve Hasan Özgüneş soluğu terör örgütü PKK yuvalarında aldı.

İLK DURAK PKK GÜDÜMÜNDEKİ PADE

9 Şubat’ta HDP’lilerden oluşan bir heyet, Irak’ta terör ziyaretleri gerçekleştirdi. İlk adresleri, PKK terör örgütünün görüşleri doğrultusunda faaliyet gösteren PADE (Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi) oldu. HDP’liler, PADE Genel Başkanı Ömer Salih İbrahim tarafından karşılandılar.

TSK’NIN VURDUĞU YERE GİTTİLER

Aynı gün Irak’ın Sincar bölgesinde PKK terör örgütüne bağlı Şengal Demokratik Özerk Meclisi’ne gittiler. 11 Şubat’ta bu bölgede basın açıklaması yaptılar. Bu nokta, 11 Aralık 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra edilen hava harekatında hedef alınan terör hedeflerinden biri.

TÜRKİYE’YE KATLİAM SUÇLAMASI

  • Basın açıklamasında konuşan HDP’li Hasan Özgüneş, “Tüm katliamlara ve vahşete karşı halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hangi taraftan saldırı gelirse karşı duracağız” sözleriyle Türkiye’yi katliamla suçladı. Çepni ise Türkiye’nin terör hedeflerini vurmasının suç olduğunu savundu. Hüda Kaya ve Feleknas Uca da provokatif konuşmalar gerçekleştirdi. Uca, rapor hazırlayıp TBMM’de sunacaklarını söyledi.

TERÖRİSTLERİN AİLELERİNE ZİYARET

HDP’liler akabinde, aynı gün içinde Kış Kartalı Harekatı hedefleri arasında bulunan Mahmur Karacak bölgesinde incelemelerde bulundu. Terör yuvası haline gelen Mahmur kampında bulunan, ölen/öldürülen örgüt mensuplarının ailelerinin bulunduğu derneği ziyaret ettiler.

SON ADRES PYD’NİN SÖZDE TEMSİLCİLİĞİ

“HDP adına sizi tüm kalbimle selamlıyorum” diyen Hüda Kaya, PKK’ya yapılan operasyonlar için “HDP’ye yapılan saldırılardan farksız değil” dedi. HDP heyetinin sonraki durağı, PKK/KCK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün Süleymaniye’deki temsilciliği oldu.

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