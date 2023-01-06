HDP’nin Hazine yardımına bloke: Örgütle bağı devam ediyor

Anayasa Mahkemesi, oy çokluğuyla HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına karar verdi. HDP’ye bu sene 179.8 milyonu 10 Ocak’a kadar olmak üzere toplamda 539.5 milyon TL hazine yardımı yapılacaktı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, HDP’nin kapatılması istemiyle açtığı davada süreç işliyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdiği talepte, “HDP’nin terör örgütü ile organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun” dedi.

ÖRGÜTLE BAĞI DEVAM EDİYOR

Talebin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur. Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”

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GEÇİCİ BLOKE

AYM dün Başsavcı Şahin’in bu talebini görüşmek için toplandı. Yüksek mahkeme, HDP’nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasına karar verdi. Karar, 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındı. AYM, ayrıca HDP’ye 1 ay süre verdi. HDP, 1 ay içinde savunmasını yapacak. Sonrasında tedbir gözden geçirilecek ve ‘tedbire devam’ ya da ‘sonlandırılsın’ kararı verilecek.

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