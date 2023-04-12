Hem ormanımız hem geçimimiz

35 yaşındaki Sami Tüfekçioğlu, 10 yaşından beri baba mesleği olan orman işi yaptığını söyledi. Tüfekçioğlu, “Bize numaralar bildiriliyor, biz de ormana giderek kendimize düşen numaraları keserek ormanı seyreltiyoruz Yeri geliyor yağmur, kar, çamur oluyor. Bu iş aceleyi sevmez. Tedbirlerimizi alarak acele etmeden çalışıyoruz.” dedi. Kendileri için çok değerli olan ormanı aynı zamanda koruduklarını vurgulayan Tüfekçioğlu, “Orman bizim geçimimizi sağlıyor ama aslında hayatımızın bir parçası. Ormanların değerini biliyoruz, koruyoruz. Her yere ateş yakmıyoruz mesela. Nasıl çocuğumuzu koruyorsak ormanları da koruyoruz. Devletimizin planlı kesimlerini yapıyoruz. Aralarındaki ağaçları keserek seyreltip daha çok güneş görüp daha iyi gelişmesini sağlıyoruz. Bu sayede ormanı güçlendiriyoruz.” diye konuştu. Mesut Yılmaz Tüfekçioğlu da ormanın evleri olduğunu belirterek, “Herkesin bir ekmek teknesi var, bizimki de orman.” ifadelerini kullandı. Mustafa Abduloğlu ise bu işin kendilerine dededen kaldığını ifade ederek, “Sabah geldiğimizde damgalıları bulup kesiyoruz, sonra kenara çekiyoruz. Kepçelerle kamyona, römorka yükleyip depoya gönderiyoruz. Eskiden öküzlerle, mandalarla çekerdik, şimdi traktörlerle çekiyoruz. Genelde köylüler bir arada yan yana olduğu için kimisi yemek yapar kimisi çay demler, birlik beraberlik içinde yapılır.” dedi.