Hemşehrilerimizi bekliyoruz: Maraş’ta şoku atlatan esnaf dükkanını açıyor

Adıyaman’daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu koordine ediyor. Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandıran Karaismailoğlu, şehirden göçü önlemek ve geri dönüşleri sağlamak için projeler hazırladıklarını anlatırken konteyner çarşı kurulacağı bilgisini verdi: “Burada ekonomik hareketliliği tekrar sağlayıp gidenleri geri getirmemiz gerekiyor. Onun için de zanaatkarların, iş yeri olanların konteynerlerde geçici olarak ticaretini döndürebileceği bir çözüm arıyoruz. Şehrin belirli yerlerinde böyle konteynerlerde veya geçici yapılarda faaliyetlerini göstermesi için planlama yapıyoruz. Çarşı gibi olacak.”