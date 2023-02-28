Hemşehrilerimizi bekliyoruz: Maraş’ta şoku atlatan esnaf dükkanını açıyor

Maraş’ta şoku atlatan esnaf dükkanını açıyor.
İki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’taki Kıbrıs Meydanı’nda bulunan dükkanların neredeyse tamamı depremi hasarsız atlattı. Deprem felaketinin şokunu üzerinden atan esnaf yavaş yavaş kepenkleri kaldırmaya başladı. En büyük beklenti ise depremler sonrasında şehri terk eden hemşehrilerinin dönmesi.
Çarşı esnafından Mehmet Serdar Çankaya, “Eskiden iğne atsan yere düşmezdi. Şimdi hayat durdu, kimse yok ama rızkımızın peşindeyiz. Bekleyeceğiz çare yok” derken, bazı esnaf da “Tanıdığımız 10 kişiden 8’ini depremde kaybettik. Tanıdıklarımıza bir arkadaşı sormaya korkar olduk” ifadesini kullandı.
İLETİŞİME İLGİ VAR
Telefoncu Fahrettin Uzunca da, “Telefon, powerbank, şarj aleti, kulaklık ve benzeri teknolojik aletlere ihtiyaç oluyordu. Hepsinin de ihtiyacını karşıladık. Vatandaşların iletişim ihtiyacı nedeniyle ilk 10 gün işler çok yoğundu. Şu anda biraz sakinleşti” dedi. Ali Körmen ise “Toparlanır toparlanmaz dükkanımızı açtık. Halkımızın hizmetindeyiz. Hayat devam ediyor. Zor bir süreç ama inşallah atlatacağız” diye konuştu.