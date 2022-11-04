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İZMİR

Hendekçilerin avukatı: Avukat Aryen Turan’ın terör dosyası kabarık

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda TSK’ya “kimyasal silah kullandığı” iftirasını atan Avukat Aryen Turan’ın terör dosyası kabarık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’ya yönelik sözleri nedeniyle Turan hakkında soruşturma başlatmıştı. Turan dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir’de gözaltına alındı.

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Şahin Şen Yeni Şafak
Hendekçilerin avukatı: Avukat Aryen Turan’ın terör dosyası kabarık
Aryen Turan

İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda TSK’ya “kimyasal silah kullandığı” iftirasını atan Avukat Aryen Turan’ın terör dosyası kabarık. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’ya yönelik sözleri nedeniyle Turan hakkında soruşturma başlatmıştı. Turan dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İzmir’de gözaltına alındı. Geçtiğimiz yıllarda da yine “PKK propagandası yapmak” suçundan hakkında iddianame hazırlanan Turan’ın 2015 ve 2017 yılları arasında da İzmir’de PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili HDP eski Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın avukatları arasında bulunan Turan, bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşmek için 9 Haziran’da İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne dilekçe veren avukat grubu içinde yer aldı. Aryen Turan’ın olası yakalama, gözaltı, ifade alma ve ev aramalarında nelere dikkat etmeleri gerektiği hususunda PKK şüphelilerine eğitim verdiği de öğrenildi.

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İzmir Barosu seçimlerinde PKK elebaşı Öcalan'a selam durdular
İzmir Barosu seçimlerinde Aryen Turan isimli avukat, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atarak konuşmasını bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sözleriyle bitirdi.
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