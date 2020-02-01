Her biri ayrı telden

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) Suriye kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği destek de masadaydı. Bundan duyulan rahatsızlık EUCOM heyetine iletildi. Türkiye’nin önemli bir savunma ortağı olduğunu vurgulayan Wolters’ın, Kenneth McKenzie yönetimindeki CENTCOM ile yaşanan anlaşmazlıklara yönelik olarak askeri iletişimin devamında EUCOM’un kritik önemine işaret ettiği öğrenildi. ABD’nin Avrupa güçleri “Türkiye ile müttefikiz” mesajı verirken CENTCOM’un PKK’ya destekten vazgeçmemesi, üstelik aynı gün Amerikan ordusunun Afrika ayağı olan AFRICOM’un komutanı General Stephen J. Townsend’in “Libya’ya verilen destekten ötürü Türkiye’yi eleştirmesi” dikkat çekici çelişkiler olarak kayda geçti.

Stephen J. Townsend

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Tod D. Walters

ABD Senatosu’na verdiği brifingde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin UMH’ye verdiği desteğin bu ülkedeki istikrarsızlığı ve kaos riskini artırdığını iddia eden Townsend’in, CIA devşirmesi darbeci Hafter’e hiç değinmemesi dikkat çekti. Mevcut durum, Beyaz Saray ile sık sık anlaşmazlık yaşayan Amerikan ordusunun, kendi birimleri arasında da fikir ayrılığına düştüğünü gözler önüne serdi.