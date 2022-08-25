Her yağmur aynı manzara! İstanbullu'nun canına tak etti: Yetkilileri çağırıyoruz hiçbir şey yapmıyorlar

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli yağmur hayatı felç ederken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağış öncesi uyarılar yapılmasına rağmen birçok ilçede tedbir alınmadığı görüldü. Bu kapsamda İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.
AKOM, dün öğle saatlerinde yeni bir yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, gece boyunca devam etti.
ESENYURT
Birçok bölgede manzara değişmezken Esenyurt'ta, şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı görüldü.
Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, caddelerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.
Ara sokaklarda yaşanan su taşkınları, araçların boyunu geçme noktasına geldi.
O anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.
'HER SEFERİNDE PATLIYOR'
Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor.
'HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR'
Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.
ARNAVUTKÖY
İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
BEYOĞLU
İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim'de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.
KARAKÖY
İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.
EYÜPSULTAN
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.