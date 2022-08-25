Her yağmur aynı manzara! İstanbullu'nun canına tak etti: Yetkilileri çağırıyoruz hiçbir şey yapmıyorlar

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli yağmur hayatı felç ederken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağış öncesi uyarılar yapılmasına rağmen birçok ilçede tedbir alınmadığı görüldü. Bu kapsamda İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.

AKOM, dün öğle saatlerinde yeni bir yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, gece boyunca devam etti.

ESENYURT

Birçok bölgede manzara değişmezken Esenyurt'ta, şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı görüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, caddelerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ara sokaklarda yaşanan su taşkınları, araçların boyunu geçme noktasına geldi.

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O anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

GÜNDEM Esenyurt'ta camiye su baskınına karşı kum torbalı önlem

'HER SEFERİNDE PATLIYOR'

Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor.

'HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR'

Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

OYNAT 00:31 İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta yine bilindik manzaralar yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Bin 272 sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı. BiP'te paylaş

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ARNAVUTKÖY

İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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BEYOĞLU

İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim'de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.





KARAKÖY

İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.

EYÜPSULTAN

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

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Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.

GÜNDEM İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü

OYNAT 00:43 Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstabul'un pek çok noktasında şiddetli yağışlar başladı. Metrobüs yolunda yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrobüsün geçmesiyle birlikte sular altında kalan bir aracın sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. BiP'te paylaş

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