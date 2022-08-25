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İSTANBUL

Her yağmur aynı manzara! İstanbullu'nun canına tak etti: Yetkilileri çağırıyoruz hiçbir şey yapmıyorlar

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, gece boyunca devam etti. Yağmurun ardından kentte yine benzer manzaralar yaşandı. Caddeler göle döndü, sürücüler yollarda mahsur kaldı. Birçok ilçede ev ve işyerlerini su bastı. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. İBB'ye tepki gösteren vatandaşlar, "Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. 'Yardım edilecek' deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her yağmur aynı manzara! İstanbullunun canına tak etti: Yetkilileri çağırıyoruz hiçbir şey yapmıyorlar
İstanbul

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yaşanan kısa süreli yağmur hayatı felç ederken vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağış öncesi uyarılar yapılmasına rağmen birçok ilçede tedbir alınmadığı görüldü. Bu kapsamda İETT otobüslerini su bastı, caddeler göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı.

AKOM, dün öğle saatlerinde yeni bir yağış uyarısında bulundu. Akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan yağmur, gece boyunca devam etti.

ESENYURT

Birçok bölgede manzara değişmezken Esenyurt'ta, şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı görüldü.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan sürücüler, caddelerde biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ara sokaklarda yaşanan su taşkınları, araçların boyunu geçme noktasına geldi.

O anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta camiye su baskınına karşı kum torbalı önlem
GÜNDEM
Esenyurt'ta camiye su baskınına karşı kum torbalı önlem

'HER SEFERİNDE PATLIYOR'

Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor.

'HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR'

Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü
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İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü
Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Esenyurt'ta yine bilindik manzaralar yaşandı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Bin 272 sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

ARNAVUTKÖY

İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

BEYOĞLU

İstanbul beklenen sağanak yatış etkili oluyor. Beyoğlu Taksim'de, yağmura yakalanan vatandaşlar, yürümekte güçlük çekti. Şemsiyesi olmayanlar, ıslanmamak için metro istasyonu girişinde ve dükkanların saçaklarının altında bekledi. Yağmur nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken vatandaşların boş taksi bulmakta güçlük çektiği görüldü.

Esenyurt'ta birçok iş yerini su bastı
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Esenyurt'ta birçok iş yerini su bastı
Esenyurt'ta yağışın etkisini artırmasıyla birçok işyeri de sular altında kaldı.


KARAKÖY

İstanbul’da günlerdir etkili olması beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini göstermeye başladı. Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili olurken, aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.

EYÜPSULTAN

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Alibeyköy Vardar Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünün geçişi sırasında sağanağın etkisiyle yolda çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle otobüsün ön kısmındaki lastikler zemine gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri bölgede onarım çalışması başlatırken cadde trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü
GÜNDEM
İstanbul'da yine aynı manzara: Esenyurt'ta sokaklar göle döndü

Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
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Metrobüs yolundaki su birikintileri E-5 karayolunda ilerleyen araçlara zor anlar yaşattı
Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstabul'un pek çok noktasında şiddetli yağışlar başladı. Metrobüs yolunda yağış sonrası oluşan su birikintilerinin araç geçişlerinde yola sıçraması sebebiyle E-5 karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Metrobüsün geçmesiyle birlikte sular altında kalan bir aracın sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Esenyurt’te taşkın sularına kapılan otomobil sürüklendi
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Esenyurt’te taşkın sularına kapılan otomobil sürüklendi
İstanbul'da sağanak sonrası Esenyurt'ta bulunan Haramidere taştı. Cadde ve yollar sular altında kaldı. Sokak arasındaki bir araç sulara kapılarak sürüklendi.

Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki camiye kum torbalı baskın önlemi
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Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki camiye kum torbalı baskın önlemi
İstanbul'da yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta birçok noktada su baskını yaşanırken, araçlar yollarda kaldı, evleri de su bastı.

Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmaması için cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

Esenyurt'ta sağanak yine cadde ve sokakları göle çevirdi
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Esenyurt'ta sağanak yine cadde ve sokakları göle çevirdi
İstanbul Esenyurt ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Özellikle yine Pınar Mahallesi'nde yollarda araçlar mahsur kaldı. Bazı evleri su bastı.


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Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
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