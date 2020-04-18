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ADANA

Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında

Türkiye’nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana’da hasat sürüyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.

Haber Merkezi İHA
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler tarlanın yolunu tuttu

Verimli arazilerin bulunduğu Adana’da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.
Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor. Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Soğan ihraç edilmezse çiftçinin elinde kalacak

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi. Doğan, korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında fiyatları değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler biran önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar: Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
FOTOĞRAF 17
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Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden kente gelen tarım işçileri soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışmaya başladı.
Title
Kurumuş soğanların sökümünü yapıp çuvallara dolduran işçilerin soğanları elcileri tarafından sayılarak kamyonlara yüklenip satışa hazır hale getiriliyor.
Title
Bu soğanlar daha sonra talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Title
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, il genelinde yaklaşık 33 bin dönüm alanda soğan ekildiğini hatırlatarak dönüm başına da 3-4 ton verim alınabileceğini söyledi. Doğan, korona virüs nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu için soğanın yurt dışına çıkamadığını ancak soğanın ihracatı için devletin izin vermesi gerektiğini vurgulayarak, “Taze soğanlar piyasaya girdi. Fiyatlarda 2 ile 2 buçuk lira arasında fiyatları değişmekte. Eğer ihracat yapılmazsa fiyatlar daha da aşağı düşecektir. Halen depolarımızda kuru soğanlarımız var. Devletimizden bizler biran önce soğan ihracatının açılmasını istiyoruz. Eğer bu soğanlar yurt dışına gitmezse inanın iç piyasada fazla olacaktır. Eğer yurt dışına gitmezse bu soğanlar çiftçilerimizin elinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.
Title
31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:
Title
“Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca çiftçilerimiz çok sevindi çünkü şuan Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemlidir.”
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Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi dönüm başına 1 ila 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasatını geciktirirseniz soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Biran önce yurt dışına ihracat izni getirilirse büyük soğanlar oralara gönderilecektir” diye konuştu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Tarım işçilerinden Emine Yuşah, “Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok” diye konuştu.
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Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, “Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse mahsuller tarlada kalır. İzin verdi sağolsun bizler de 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak” ifadelerini kullandı.
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İşçilerin elcisi Enver Çizik, “Tarım ülkemizin bel kemiği. Devletimizin devam dedikçe bizlerde sosyal mesafeyi koruyarak hasada devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır” dedi.
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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaflar: Herkes evinde tarım işçileri soğan tarlasında
Türkiye'nin turfanda soğan ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçiler ve tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya gelip ekmek paraları için hasada başladı.

Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemli

31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yasak kapsamının dışında tutulan çiftçi ve tarım işçilerine de değinen Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:
“Geçen hafta sokağa çıkma yasağı olduğunda çiftçilerimizin bir kısmı acil ekim, dikim ve fideleri için arazide kaldı. Bu yasakta ise bakanlığımız çiftçilerimizi sokağa çıkma yasağından muaf tutunca çiftçilerimiz çok sevindi çünkü şuan Adana bölgesinde hasat, ekim, dikim ve çapalama devam etmekte. Çiftçilerimiz ve mevsimlik tarım işçileri bundan memnun. Çiftçilerimiz zarar etmeyecekler en azından. Çiftçilerimiz muaf olmasa üretim durur, üretim olmazsa hayat durur ve kıtlığa kadar gider. Sağlık ne kadar önemliyse tarımda o kadar önemlidir.”

Rekolte iyi

Soğanda rekoltenin iyi olacağını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Havalar bu sene iyi gitti. Çiftçilerimizde ilaçlamayı bu sene daha az yaptı. Eğer soğan erken sökülmeseydi dönüm başına 1 ila 1 buçuk ton daha fazla verim alınabilirdi. Eğer soğanın hasatını geciktirirseniz soğanlar büyür ve lokantalar kapalı olduğu için soğanlar elde kalır. Biran önce yurt dışına ihracat izni getirilirse büyük soğanlar oralara gönderilecektir” diye konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin üretimde aksaklık yaşanmaması için tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçinin, üreticinin ve gıda sektöründe çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasıysa günlük para kazanan tarım işçilerini sevindirdi. Tarım işçilerinden Emine Yuşah, “Allah razı olsun devlet izin verdi çalışıyoruz. Çalışmazsak ne yaparız. İşimiz yok, mesleğimiz yok” diye konuştu.

250-300 işçi çalışıyor

Bir başka işçi Ahmet Fırat ise 250-300 işçinin tarlada olduğunu belirterek, “Bugün sokağa çıkmak yasak ama tarım işçilerine serbest. Bizler de tarım işçileri olarak Türkiye ekonomisinde bulunmak istiyoruz. Zararına da olsa mal kaldırıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer devlet hiç izin vermezse mahsuller tarlada kalır. İzin verdi sağolsun bizler de 250-300 işçi olarak çalışıyoruz. İzin verilmese eğer herkes evlerinde aç kalacak” ifadelerini kullandı.

Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz

İşçilerin elcisi Enver Çizik, “Tarım ülkemizin bel kemiği. Devletimizin devam dedikçe bizlerde sosyal mesafeyi koruyarak hasada devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de bizler faydalanıyoruz. İnşallah Allah ülkemizi bu virüsten kurtarır” dedi.

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