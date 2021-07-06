​Hesap vakti​: Tosuncuk için 60 sayfalık soru hazırlandı

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve hakkında “suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak”, “dolandırıcılık” gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan ve “kırmızı bülten”le aranan Mehmet Aydın’ı sorgulanmaya başlandı. “Tosuncuk” lakabıyla tanınan ve Türkiye’nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri başladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın’ın yanında getirdiği şirkete ait evraklar uzman ekipler tarafından titizlikle incelendi.

60 SAYFALIK SORU ZİNCİRİ

Kurduğu “çiftlikbank” sistemine internet üzerinden yatırımcı toplayan ve 132 bin 222 farklı kişiden 31 Temmuz 2016’dan bu yana 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplayan Aydın’ı sorgulaması için özel bir ekip oluşturuldu. Dosyaya hakim olan ekip, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve müfettişlerin hazırladığı yüzlerce sayfalık raporları tek tek inceledi. Mehmet Aydın’ın yanında getirdiği şirkete ait 300 sayfalık evrakı da inceleyen ve raporlarla evrakları karşılaştıran özel ekip tosuncuk lakaplı Aydın’ı terletecek soruları hazırladı. 60 sayfadan oluşan soruları Mehmet Aydın’a yöneltecek olan özel ekibin, Aydın’ın vereceği yanıtlara göre yeni sorular da sorabileceği öğrenildi.

YANITLARI MERAK KONUSU

Dün gece ifadesi alınmaya başlanan Aydın’ın sorgusunun 4 gün sürebileceği, gerekirse savcılıktan ek gözaltı süresi talep edilebileceği de belirtildi. Mehmet Aydın’ın sorgulanmasıyla kamuoyunun merakla cevabını beklediği, Aydın’ın sistemi dolandırıcılık amacıyla mı kurduğu, yurt dışında gizlenmesi ve yer değiştirmesi esnasında kimlerin yardım ettiği, sisteme ortak olan suç örgütü yada kişilerin olup olmadığı, 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 liranın akıbetinin ne olduğu, neden aniden teslim olduğu, kendisinden davacı olanlara paralarını ödeyip ödemeyeceği gibi sorular yanıt bulacak.

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 İSTANBUL