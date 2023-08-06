Hipodromu seyis kundaklamış

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Veliefendi Hipodromu önünde çıkan yangına ilişkin S.D isimli bir şahıs gözaltına alındı. Şahsın daha önce hipodromda çalıştığı ve 1 yıl önce ise işten çıkarıldığı öğrenildi. Önceki gece hipodrom önünde yarış atı taşıyan 6 aracın yanmasının ardından saat gece 4 sularında, yakınlardaki sazlıkta yangın çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, hipodrom bölgesi ile sazlık alanda, beyaz tişört ve mavi kot pantalon giyen 35 yaşlarında bir kişinin dolaştığını belirledi. Ekipler, şahsın kaçış güzergahında aramayı derinleştirdi.

Yapılan inceleme sonrası her iki olayda da yangını S.D isimli bir şahsın çıkardığı belirlendi. Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı deresi civarında olduğu öğrenilen şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kundakçıyı Marmaray köprü altındaki derenin içinde yakaladı. Gözaltına alınan S.D’nin daha önce seyis olarak hipodromda çalıştığı ve 1 yıl önce işine son verildiği ortaya çıktı. Şüphelinin herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmazken, asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.