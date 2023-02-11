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Hırsızlığa ‘jet’ işlem genelgesi

OHAL ilan edilen illerde deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık yapan kişiler hakkında da derhal soruşturma başlatılmasına yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı tarafından depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından depremin yaşandığı andan itibaren deprem bölgelerinde gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatıldı. OHAL ilan edilen illerde deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan korku ve kargaşadan yararlanarak, enkaz ve binalardaki değerli eşya, yardım malzemelerine yönelik hırsızlık yapan kişiler hakkında da derhal soruşturma başlatılmasına yönelik tedbirler alındı. Bu kapsamda, deprem bölgesinde bulunan adliyelerdeki fiziki yapının ve UYAP sisteminin zarar görmesi nedeniyle soruşturma işlemlerinin fiziki ortamda yapılmasına izin verildi.

HASAR ENGEL DEĞİL

Bakanlığın savcılıklara gönderdiği yazıda şu maddeler yer aldı:

- Deprem nedeniyle adliyelerin ve UYAP sisteminin zarar görmesi derhal soruşturma işlemlerine başlanmasına engel oluşturmayacak, söz konusu suçları işleyen kişilere yönelik gözaltı ve tutuklama işlemleri tereddütsüz bir şekilde uygulanacak.

- UYAP’ın kullanılamadığı durumlarda soruşturma işlemleri fiziki evrak üzerinden yerine getirilecek.

- UYAP dışı fiziki olarak oluşturulan belge veya kararlar engelin ortadan kalkmasından sonra derhal UYAP sistemine aktarılacak.


#Deprem
#OHAL
#Adalet Bakanlığı
#Hırsızlık
#UYAP
2 saat önce
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Hırsızlığa ‘jet’ işlem genelgesi
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