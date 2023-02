Hızır gibi yetiştik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren hızla deprem bölgelerine intikal eden AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarındaki en kritik birim oldu. AFAD Ordu Şubesi de depremin hemen ardından yola çıkan ekiplerdendi. AFAD başkanlığı tarafından donatılan araçların sürekli olarak hazırda bekletildiğini ifade eden AFAD Ordu Ekip Şefi Fatih Baycan, “Bu araçlarda her türlü ekipman var. Araçlarımızda her şey her duruma göre hazır. Afet bölgesine giderken afetin özelliğine göre ekstra şeyler yükleyebiliyoruz. Adıyaman’a gelirken ekstradan jeneratör getirdik. Fazladan kırıcı koyduk” dedi.