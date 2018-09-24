Hollanda Büyükelçisi yarın Türkiye'de göreve başlıyor

Spor

Fırat Aydınus Fair-Play'e izin vermedi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 57. dakikasında Gökhan Gönül ve Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Tecrübeli futbolcu, hocasına taç atışı kullanacakken kararın yanlış olduğunu ve taçı Fenerbahçe'nin atması gerektiğini söyledi. Güneş de bunun üzerine oyuncusundan topu rakip takıma vermesini söyledi. Ancak Fırat Aydınus kararında ısrar edince Beşiktaş taç atışını kullandı.