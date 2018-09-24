Hollanda Büyükelçisi yarın Türkiye'de göreve başlıyor

Hollanda Büyükelçisi bu gece Ankara'ya gelecek ve yarın görevine başlayacak.
Türkiye, daha önce Şaban Dişli'yi Lahey Büyükelçisi olarak atadığını duyurmuştu.
Çavuşoğlu açıklamıştı
Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı alınmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söylemişti.