Türkiye ile Hollanda'dan ilişkileri normalleştirme kararı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.

Büyükelçi atanacak

Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık.

Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur."

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

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