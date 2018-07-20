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Son dakika: Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı

Türkiye ile Hollanda'dan ilişkileri normalleştirme kararı

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldığını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ile Hollanda'nın ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldığını açıkladı.

Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Zirvesi kapsamında Hollandalı mevkidaşı Stef Blok'la bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu çerçevede, geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen ve ilişkileri bozan üzüntü verici olayları ele aldıklarını söyledi.

Stratejik ortaklığa dayanan çok boyutlu ilişkilere zarar veren mevcut tıkanıklığın geride bırakılmasının her iki tarafın da ortak beklentisi ve arzusu olduğunu müşahade ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

  • "Bu görüşmemizde ortaya çıkan, ilişkileri normalleştirmek için adımlar atma iradesi ışığında inisiyatif alan Hollandalı mevkidaşım, tarafıma bir mektup iletti ve ilişkilerimizin normalleştirilmesi arzusunu teyit etti. Bu mektup üzerine kendisiyle ayrıca telefonda görüştük ve ilişkilerimizin önünü açmak için atılacak adımlar konusunda mutabık kaldık.
  • Büyükelçi atanacak
  • Bu çerçevede ilk adım olarak, ortak bir açıklama yapma kararı aldık. Büyükelçilerimizi karşılıklı olarak kısa zamanda atamak üzerinde mutabık kaldık.
  • Ayrıca, ülkelerimiz arasındaki diyalog ve güveni yeniden tesis etmek ve ilişkilerimizi eski seyrine sokacak müteakip yol haritasını belirlemek üzere Hollandalı mevkidaşım Blok'u ülkemize davet ettim. Bu ziyaretin de yakın zamanda gerçekleşmesi söz konusudur."

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda'da 450 bin kişiden meydana gelen büyük bir Türk toplumu bulunduğunu anımsatarak, Türkiye'de en büyük doğrudan yabancı yatırıma sahip bu ülkeyle ilişkilerin düzelmesi yolunda, dış politikada her zaman olduğu üzere milli menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkilerin bundan sonraki seyri için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

  • Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti.

  • Hollanda Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti
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    Hollanda Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

  • Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk konsolosluğuna girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.

  • Bakan Kaya, BM'de Hollanda'nın skandal tavrını anlattı
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  • Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.
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