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ANKARA

HSK'dan sulh ceza ve kadastroya kıdem kriteri

Kadastro ve sulh ceza hakimliklerinin, belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik HSK ilke kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​HSKdan sulh ceza ve kadastroya kıdem kriteri
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Kadastro ve sulh ceza hakimliklerinin, belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik HSK ilke kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan sulh ceza hakimlikleri için de kıdem kriteri getirildi. Sulh ceza hakimleri, yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek.

Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak.

4 YIL GEREKLİ

Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esaslar da HSK ilke kararıyla belirlendi. Kadastro mahkemelerine atanabilmek için asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek.

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