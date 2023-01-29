HTS kayıtlarıyla tespit edildi: Muhsin Yazıcıoğlu davasında 11 dakikalık görüşme beraat kararını bozdurdu

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Muhsin Yazıcıoğlu davası
Kahramanmaraş'ta, 25 Mart 2009'da düşen helikopterde Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Sivas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski yerel televizyon muhabiri Emra Kara tanık olarak dinlendi.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, Emre Kara'nın helikopterin düştüğü gün İsmail Güneş ile görüştüğü öne sürerek suç duyurusunda bulundu.
Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada HTS kayıtlarına göre, Emre Kara ile İsmail Güneş arasında helikopterin düştüğü 25 Mat 2009'da toplam 11 dakika 34 saniyelik 16 telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu öne sürerek Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf talebinde bulundu. Dosyayı inceleyen 7'nci Ceza Dairesi, beraat kararını bozup, dosyayı Sivas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
Bozma kararının gerekçesinde, Emra Kara'ya aramaları ödemeli olarak yapıp yapmadığının ve neden aradığının açıkça sorularak ifadelerindeki çelişkinin de giderilmesi gerektiği belirtildi.