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HÜDA PAR'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, partiyle ilgili açıklamalarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu" işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

18:07 . 27/04/2023 Perşembe
AA
Zekeriya Yapıcıoğlu - Mansur Yavaş

Zekeriya Yapıcıoğlu - Mansur Yavaş

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız" sözleri hatırlatıldı.

"Yavaş'ın bu sözleriyle HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insanı hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği" savunulan dilekçede, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'deki savaş baronlarını Pensilvanya'daki millet düşmanlarını rahatsız ettiğimizden gururluyuz
HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kandil'deki savaş baronlarını Pensilvanya'daki millet düşmanlarını rahatsız ettiğimizden gururluyuz

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı televizyon programında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Bizim düşüncemize, ibadetimize, besmelemize orta çağ kafası diyen, kutsal kitabımıza hakaret etmeyi kendine hak gören bir zihniyetten bize tahammül göstermesini, bize hoş bakmasını beklersek çok safça bir iş yapmış oluruz." ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı için, 'tarihin en gerici ittifakı' yorumlarına da tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Ne demek gerici? Sakallı birilerini görürlerse o gericidir. Kıyafet itibariyle onlara benzemeyenler gericidir. Bir kadın tesettüre bürünmüşse gericidir. Birisi Kur'an okuyorsa, oruç tutuyorsa gericidir. Alkol almıyorsa gericidir. İlericilik nedir? Çıplaklıktır, inkardır, dine düşmanlık etmektir. Bunlardan dolayı bize düşmanlık edenlere eyvallah." diye konuştu. PKK ve FETÖ ile ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, "Kandil'deki savaş baronlarını, Pensilvanya'daki millet düşmanlarını rahatsız ettiğimiz için gururluyuz, sevinçliyiz. Bundan da geri durmayacağız. Sadece onların düşmanlıkları bize bir şey gösteriyor. Demek ki doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

#Mansur Yavaş
#HÜDA PAR
#Ankara
#Zekeriya Yapıcıoğlu
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