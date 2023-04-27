HÜDA PAR'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında suç duyurusu

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı televizyon programında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Yapıcıoğlu, "Bizim düşüncemize, ibadetimize, besmelemize orta çağ kafası diyen, kutsal kitabımıza hakaret etmeyi kendine hak gören bir zihniyetten bize tahammül göstermesini, bize hoş bakmasını beklersek çok safça bir iş yapmış oluruz." ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı için, 'tarihin en gerici ittifakı' yorumlarına da tepki gösteren Yapıcıoğlu, "Ne demek gerici? Sakallı birilerini görürlerse o gericidir. Kıyafet itibariyle onlara benzemeyenler gericidir. Bir kadın tesettüre bürünmüşse gericidir. Birisi Kur'an okuyorsa, oruç tutuyorsa gericidir. Alkol almıyorsa gericidir. İlericilik nedir? Çıplaklıktır, inkardır, dine düşmanlık etmektir. Bunlardan dolayı bize düşmanlık edenlere eyvallah." diye konuştu. PKK ve FETÖ ile ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, "Kandil'deki savaş baronlarını, Pensilvanya'daki millet düşmanlarını rahatsız ettiğimiz için gururluyuz, sevinçliyiz. Bundan da geri durmayacağız. Sadece onların düşmanlıkları bize bir şey gösteriyor. Demek ki doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.