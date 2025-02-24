Hüdâyi Vakfı'nın Gazze yardımları hız kesmeden devam ediyor

Hüdayi Vakfı, Mersin Limanı’ndan gemilerle El-Ariş üzerinden Gazze’ye ve Mısır’dan temin ederek TIRlarla Gazze’ye gönderdiği gıda, giyim, barınma, kış yardımları vb. temel ihtiyaçları, Gazze’deki savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Vakıf, aynı zamanda Gazze içinde ihtiyaç sahibi ailelere sık sık zarflarla nakdi yardım dağıtımı yaparak, ailelerin bir nebze olsun sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Bölgede nakdi yardım dağıtımlarının önemine değinen Hüdayi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz; “nakdi yardımlar, Gazzelilerin direk ihtiyacını almalarına imkân tanırken aynı zamanda bölgedeki ekonomiyi de canlandırıyor” dedi ve diğer STK’ların da nakdi yardıma daha fazla ehemmiyet vermesini gerektiğini belirtti.

Ayrıca Eryılmaz, “Bölgede ateşkes sağlanmadan önce Mısır’dan Filistin’e haftalık 10 TIR gönderme hakkımız vardı. Ateşken sağlandıktan sonra Mısır ve Ürdün’den haftalık TIR sayımızı 50’ye çıkardık. Bu sayıyı daha da artırarak savaş mağduru ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.





Hüdayi, aynı zamanda Mısır ve Türkiye’de ihtiyaç sahibi Gazzeli aile ve talebelere ayni ve nakdi yardım desteğinde bulunarak onların da yaşam şartlarını iyileştirmeye ve maddi ve manevi ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya devam ediyor.







