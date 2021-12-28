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ANKARA

Hudut Kartalları göz açtırmıyor: Sınırda 10 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını, bunlardan altısının FETÖ, dördünün PKK'lı olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut Kartalları göz açtırmıyor: Sınırda 10 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan altısının FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."
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