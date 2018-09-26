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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Hudut Kartalları avda

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ militanları, 54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Edirne Hudut Kartalları ekipleri tarafından tek tek avlanıyor. Hudutta, yerli ve milli teknoloji imkanlarıyla teröristlere geçit vermeyen Kartallar, 2 yılda 150'den fazla FETÖ'cüyü paketleyerek yargıya teslim etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
FETÖ'cüler Hudut Kartalları ekipleri tarafından tek tek avlanıyor
FETÖ'cüler Hudut Kartalları ekipleri tarafından tek tek avlanıyor

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Edirne Hudut Kartalları, Yunanistan sınırından geçerek Avrupa'ya kaçmaya çalışan FETÖ/PDY mensuplarına hudutları dar etti. Düzenlenen başarılı operasyonlarla 2 yılda 150'den fazla FETÖ/PDY mensubu sınırda yakalanarak ,yargıya teslim edildi. Yeni Şafak, önemli bir dizi operasyonun düzenlendiği sınırda, ekiplerle görüştü. Hudutta 7 gün 24 saat esasına göre görev yapan devriye ve pusu timleri, operasyonlar sırasında yerli ve milli teknolojilerden de yararlanıyor.

ROTA İSTANBUL'DAN BAŞLIYOR

Yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY mensuplarının yapılan sorgulamaları sonucunda kaçış planı İstanbul'da ediliyor. FETÖ/PDY mensupları, sınırdan geçmek için kaçakçılarla irtibata geçiyor. Kaçakçılar, söz konusu kişilerin FETÖ mensubu olduğu için kaçtığını öğrenince daha fazla para isteyerek, sınırın diğer yanına geçirmeyi kabul ediyor. Yakalanan FETÖ mensuplarının çoğu üzerinde sahte kimlik çıkarken, yanlarında yurtdışına kaçtıklarına kendilerini idame edecek kadar para bulunuyor.

Yeni Şafak, muhabirinin bulunduğu askeri birlikte, 71 mülteciden 49 teslim edilirken o gün içerisinde 20 düzensiz göçmen de yakalandı.

NAVİGASYONLA KAÇIŞ

Karşıya geçmeye çalışan teröristlerin, mültecilerin arasında yakalanma oranı daha yüksek olduğu için bireysel olarak kaçmaya yöneldiklerini belirten tabur komutanı, "Mültecilerin arasında da kaçmaya çalışanlar oldu. Telefondan navigasyonu açarak kaçmaya çalışanlarla karşılaştık. Bu kişiler genellikle KHK’larla memurluktan ihraç edilen örgüt mensuplarıydı. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemizin bekasını tehdit eden bu tür girişimlere karşı tüm personelin daha bilinçli ve daha özverili bir şekilde “Hudut namustur” anlayışı ile görevini en iyi şekilde yapmakta" dedi.

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Hudut Kartalları operasyon başarısını “Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir” anlayışıyla, gerekirse az uyuyarak hudutlarımızı en güzel şekilde korumasına borçlu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra beka problemi olarak görülen FETÖ/PDY mensubu ve diğer terör örgütü mensuplarının yakalanması için adeta doğu ve güneydoğudaki gibi operasyonel düşünce bilinciyle çalışıyorlar.

KRİTİK İSİMLERE OPERASYON

Örgüt elebaşısının 'kaçın' talimatından sonra, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçmaya başlayan FETÖ/PDY mensuplarının, operasyonlarla yakalandığı belirtirken, bunların arasında bölge imamı ve il imamı olarak tabir edilen şüpheliler yer aldı. Ayrıca örgütün MİT ve emniyet gibi kurumlara sızan militanları da ele geçirildi.

Bir teyzeyi 5 kez yakaladık

Operasyonlar sırasında birçok ilginç olay yaşadıklarını ifade eden Hudut Bölük Komutanı, "Bazen engelli, bazen doğum yapmak üzere olan mültecilerle karşılaşıyoruz. Hatta bir keresinde tavuk karası olan bir mülteciyi yakaladık. Bir grubun içersindeydi. Grup dur diyince dağılmaya çalışmış bu suyun içerisinde tek başına kalmış. Dağılanları toparladık, dediler ki bizim bir arkadaşımız daha vardı. O kör gece göremiyor. Sonra suyun içinde öylece bekleyen mülteciyi aldık. Geçenlerde ise 5 kere yakalanan teyze ben yine geleceğim, yine geleceğim dedi. O teyze muhtemelen yine gelecek ve biz onu yine yakalayacağız" dedi.

Zorlu görev!

54. Mekanize Piyade Tugayı'na bağlı Edirne Hudut Kartalları 2. Hudut Bölüğü'nün operasyonlar sırasında en büyük yardımcısı Zorlu isimli köpek. Bursa Gemlik'te özel eğitim alan Zorlu, kaçakçıların adeta korkulu rüyası oldu.

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