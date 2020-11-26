Hulusi Akar: Fransa sorunun parçası olduğunu bir kez daha gösterdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, şunları söyledi:

Fransız Senatosu'nun aldığı karar Karabağ sorunun 30 yıldır neden çözülemediğinin açık bir göstergesi olmuştur. Fransa'nın AGİT MİNSK grubunun eş başkanı olarak tarafsız olması gerekmektedir. Bu karar ise bunun böyle olmadığını, Fransa'nın Karabağ ile ilgili çözümün değil, sorunun parçası olduğunu bir kez daha göstermiştir.

"Afganistan'ın BAE ile anlaşmasını gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Afganistan'da Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi ile ilgili BAE ve Afganistan arasında bir anlaşma imzalanmasına da değinen Akar, "Elbette Afganistan'ın egemen bir devlet olarak bu kararına saygı duyuyoruz. Her türlü kararı alabilirler. Ancak BAE'nin Türkiye'ye yönelik düşmanca tavırları göz önüne alındığında, Kabil Havaalanının askeri kısmının işletmesinden sorumlu olmamız nedeniyle bu kararın hukuki ve operasyonel açıdan yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

"Türk gemisindeki aramada sorumluluktan kaçıyorlar"

Türk ticaret gemisine Akdeniz'de yapılan hukuk dışı aramanın ardından başta Almanya Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, şunları kaydetti:

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"Olaydan sonra yapılan açıklamalarda herkesin sorumluluğu üstlenmekten kaçındığını net şekilde görüyoruz. Ortada uluslararası hukuka aykırı bir durum olduğunu bildikleri için suçu birbirlerine atma gayretindeler.

Courbet olayında olduğu gibi gerçekleri örtbas etmeye, çarpıtmaya çalışıyorlar, hukuki bir temele dayanmayan, temeli sağlam olmayan bu olayın altında kalmamak için kaçıyorlar. Bu arada Courbet olayını da hala takip ettiğimizi, Fransa’nın hala gecikmiş bir özür borcunun olduğunu hatırlatmak isterim.

Hukuksuz, yanlı ve tartışmalı bir harekat olan İrini’yi NATO harekatlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çabalar olduğunu da biliyoruz. Fransa, Akdeniz’de açıkça deniz serbestisini ihlal eden bu harekatı NATO ile ilişkilendirmek suretiyle kendince meşrulaştırmaya çalışıyor. Bu tür girişimlere karşıyız."