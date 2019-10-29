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ANKARA

Hulusi Akar: Türkiye-Rusya ortak devriyeleri önümüzdeki günlerde başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Külliye'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin "Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı?" sorusu üzerine Akar, "Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok." cevabını verdi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yarından itibaren Rusya ile görüşmeler olacak' dedi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Akar, "Devam ediyor, dün geldiler askeri heyetler çalıştı, bugün de çalıştılar, yarın da çalışacağız. Ayın 22'sinde Rusya'da yaptığımız mutabakatın taktik ve tekniğini konuşuyoruz, nasıl uygulayacağız araziye... Gayet güzel gidiyor görüşmeler, konuşmalar. Bunlar sonuçlandığı zaman da sizlerle paylaşacağız." yanıtını verdi.

Ortak devriyeler başlıyor

"Ortak devriye konusunda bir zamanlama var mı?" sorusu üzerine Akar, "Önümüzdeki günlerde, kısa süre sonra başlayacak, onda sorun yok." dedi.

  • "O zaman buradaki görüşmelerin ardından mı netleşecek?" sorusuna Akar, "Tabii onu konuşuyorlar arkadaşlarımız, onu tartışıyorlar." yanıtını verdi.

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