Hamile fizyoterapistin ölümünün davasında karar açıklandı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada, bulunduğu araca beton parçası isabet eden 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gencer’in ölümüne ilişkin tutuksuz sanık Cahit Arda Arslan’ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları beraata ilişkin taleplerini dile getirirken, müşteki avukatları sanığın cezalandırılmasını istedi.

Beton parçası aracın ön camından içeri girmişti

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 10 Ocak 2016 tarihinde Cahit Arda Arsal, emniyet şeridinde seyrederken kontrolsüzce sola yönelip şerit değiştirmiş, önce bir kamyonetin önüne daha sonra da soldaki bariyerlere çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Arsal'ın otomobili havalanıp ters dönmüştü. Arsal'ın bir başka araçla daha çarpışmasıyla yoldan kopan beton parçası fırlayıp karşı yönden gelen Mehmet Ümit Gencer yönetimindeki aracın ön camından girmişti. Beton parçası, ön koltukta bulunan sürücünün 7 aylık hamile eşi Hülya Gencer'in başına çarparak ölümüne neden olmuştu. Savcılık, 'bilinçli taksir'le Gencer'in ölümüne neden olan Arsal için 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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Ehliyeti üç yıl iptal edilecek

Mahkeme, sanık Cahit Arda Arslan’ı ‘taksirle bir kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, sürücü belgesine hükmün kesinleşmesiyle birlikte 3 yıl süre ile el konulmasına hükmetti.

DÜNYA ABD'de sekiz yaşındaki siyahi kız çocuğunu yanlışlıkla öldüren üç polise dava açıldı

FOTOĞRAF 20 Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ile kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan Gürgil ile Dilan Civelek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ<br><br>Adli Tıp raporunda Hankulu’nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince, Ümitcan Uygun hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan Gürgil ve Dilan Civelek hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. <br> 'ESRA TİTREMEYE VE KASILMAYA BAŞLADI'<br><br>Davanın ilk duruşması Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan Uygun, bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Furkan Gürgil ile Dilan Civelek hazır bulundu. ÜMİTCAN UYGUN: BİRLİKTE ESRA'YI BANYOYA GÖTÜRDÜK<br><br> İddianamenin okunmasının savunmasını yapan Uygun, Hankulu ve Dilan Civelek’in evde alkol aldıklarını, Furkan Gürgil ile kendisinin içmediğini, birlikte çorbacıya gittiklerini, saat 02.30 sıralarında Hankulu’nun evine döndüklerini söyledi. Uygun, \"Birlikte odaya geçtikten 10 dakika sonra Esra titremeye ve kasılmaya başladı. Esra'nın kollarından tutup yere uzandırdım. Furkan'ı odaya çağırdım. Birlikte Esra'yı banyoya götürdük. Saçlarına ve bacaklarına su tuttuk. \"ÇAY DEMLEDİ BİRLİKTE İÇTİK\"<br><br>Daha sonra kendine geldi. 'Kötüysen hastaneye gidelim' dedim. O da 'İyiyim, gerek yok' dedi. Furkan tuzlu ayran yaptı, içtikten sonra kustu ve kendine geldi. Çay içmek istediğini söyledi. Hatta kendi çay demledi hep birlikte içtik\" ifadelerini kullandı. \"EVDEN AYRILDIĞIMDA HAYATTAYDI\"<br><br>Daha sonra tekrar odaya giderek uyuduklarını iddia eden Uygun, \"Sabah 08.00 avukatım aradı, adliyede bir başka olay için ifade vermem gerektiğini söyledi. Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu\" dedi. 'MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM’<br><br>Mahkeme başkanının, adli tıp raporunda Hankulu’nun başına aldığı darbe sonucu öldüğünün tespitini sorması üzerine sanık Uygun, \"Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum\" yanıtını verdi. ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞ<br><br>Bu arada ölen Hankulu'nun ailesinin avukatı, sanık Uygun'un cep telefonunun dijital inceleme raporlarının dosyaya girdiğini, buna göre sanığın olay sabahı kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in fotoğraflarına baktığının tespit edildiğini, bu nedenle Hankulu'yla kavga etmiş olabileceğini söyledi. \"KAVGA ETMEDİK\"<br><br>Bunun üzerine Uygun, \"Telefonumda sürekli fotoğraflara bakarım. Sayfamda kim varsa anne, baba, arkadaşlar ancak o gün kimin fotoğrafına baktığımı hatırlamıyorum. Esra ile hiç kavga etmedik\" dedi. Uygun, Hankulu’nun telefonundan bazı verilerin silinmesiyle ilgili soruya da \"Bilmiyorum\" cevabını verdi. 'BENDEN BAHSETMEYİN' DEDİ'<br><br>Savunmasını yapan tutuksuz sanık Furkan Gürgil, gece Hankulu ile Uygun’un uyumak için odaya geçtiklerini, o saatten sonra kendilerinin de uyuduğunu belirterek, \"Saat 14.00 gibi uyandık. Esra’nın odasına gittiğimde mosmor olduğunu gördük. Ağzından su gelmişti. Önce Ümitcan Uygun’u, ardından da 112’yi arayarak yardım istedim. Eve gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü söylemesi üzerine Ümitcan’ı birkaç kez daha aradım. Ümitcan ‘benden bahsetmeyin’ dediği için ilk ifademde söylemedim\" dedi. 'DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ'<br><br>Sanık Dilan Civelek de, Ümitcan Uygun’un telefonda, \"'Ne içip ne yediyseniz polise söyleyin; ancak benden bahsetmeyin' dedi. Daha önce Ümit’in sosyal medyadan kızlarla yayın yaptığını Esra’ya söylemiştim. O nedenle kavga etmişlerdi. Beni olay nedeniyle tehdit etmişti. Furkan ile konuşmasındaki ses tonunda tehdit ettiğini düşündüm\" dedi. Her iki sanık da, Hankulu’nun cep telefonunu sakladıkları yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi. Tanıkların dinlenmesi ardından taraf avukatlarının beyanları alındı. Savcının mütalaasının ardından Ümitcan Uygun’un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. Esra Hankulu'nın ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı: Ümitcan Uygun'dan pes dedirten sözler Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un (28), Esra Hankulu'nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada 'kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin erkek arkadaşı Ümitcan Uygun ve arkadaşları Dilan Civelek ile Furkan Gürgil hakim karşısına çıktı. Şüpheliler hakim karşısında savunmalarını yaptı. Ümitcan Uygun'un ifadesi ve Esra Hankulu'nun ölümünde 'Aleyna Çakır' detayı dikkat çekti. İşte mahkemede verilen ifadelerin detayları...

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