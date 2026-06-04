Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1018 şüpheli yakalandı

09:584/06/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

Polis ekiplerinin "Huzur İstanbul" uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 195 noktada 1172 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1105 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 318 bin 373 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 563 şüphelinin de bulunduğu 1018 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 153 fişek, 693 gram uyuşturucu, 16 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 549 umuma açık iş yeri denetlendi, 5 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 49 bin 702 araç ve bin 972 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 782 araç ve motosiklet ile 30 sürücüye işlem yapılırken 36 araç trafikten menedildi.

Bu kapsamda toplam 4 milyon bin 378 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​




#aranan şüpheli
#Denetim
#gözaltı
#Huzur İstanbul
#İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?