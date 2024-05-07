İBB Ağaç A.Ş. müdürü de adliyede

Küçükçekmece'deki bir parkta yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılığa ifadesini veren Sukas, adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklanan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketinde sorumlu mühendis olarak görevli Furkan Keleş, kazı talimatını kendisinin verdiğini ancak olay günü başka yerde olduğu için parka gidemediği söyledi. Keleş, “24 Nisan günü, arıza bilgisi üzerine, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü olan Ziya Duman ve yardımcılarıyla birlikte arıza yerine gittik. Toprak altından su geldiğini tespit ettik. Duman, 'Burayı yap da nasıl yaparsan yap' şeklinde talimat verdi. Yazılı olmayan bir şekilde verilen talimat üzerine ben de kepçe operatörü ve tesisat ustasını yönlendirdim” dedi.