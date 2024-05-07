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İBB Ağaç A.Ş. müdürü de adliyede

İstanbul’da 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in sahil parkındaki kazı çalışmasıyla oluşan su birikintisinde ölümüyle ilgili asli kusurlu bulunan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Gen. Md. Ali Sukas mahkemeye sevk edildi.

Şahin Şen
04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 23:30 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eda Nur Gezer, Ali Sukas.
Eda Nur Gezer, Ali Sukas.

Küçükçekmece'deki bir parkta yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, ifade vermek için avukatıyla Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Savcılığa ifadesini veren Sukas, adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklanan, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketinde sorumlu mühendis olarak görevli Furkan Keleş, kazı talimatını kendisinin verdiğini ancak olay günü başka yerde olduğu için parka gidemediği söyledi. Keleş, “24 Nisan günü, arıza bilgisi üzerine, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü olan Ziya Duman ve yardımcılarıyla birlikte arıza yerine gittik. Toprak altından su geldiğini tespit ettik. Duman, 'Burayı yap da nasıl yaparsan yap' şeklinde talimat verdi. Yazılı olmayan bir şekilde verilen talimat üzerine ben de kepçe operatörü ve tesisat ustasını yönlendirdim” dedi.




#Eda Nur Gezer
#İBB
#Ali Sukas
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