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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İBB böyle savunuldu

15 Temmuz’daki darbe girişiminde FETÖ’cü teröristlerin ele geçirmek istediği en önemli hedeflerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ydi. Belediye binası saat 22.11’de başlayan işgalden 14 şehit verilen şanlı bir direnişin ardından geri alındı. Yeni Şafak, muhabirinin o tarihi gecede çektiği fotoğrafları ilk kez yayınlıyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi milletin direnişi daha önce hiç yayınlanmayan fotoğraflarla Yeni Şafak’ın objektiflerine böyle yansıdı...
15 Temmuz gecesi milletin direnişi daha önce hiç yayınlanmayan fotoğraflarla Yeni Şafak’ın objektiflerine böyle yansıdı...

Son 6 ayda yerel seçimlerle Türkiye'nin ana gündemi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde FETÖ 'cülerin ana hedeflerinden birisi oldu. Saraçhane'deki belediye binası saat 22:11 sıralarında bir albay öncülüğündeki FETÖ'cüler tarafından işgal edildi. Saat 23:00'da elini kolunu sallayarak belediye binasına giren darbecilerin rahatlığı makam katına çıkıp çay içmeye kadar vardı. Ancak hesaplar tutmadı. Sokaklara inen vatandaşlar İBB önüne akın etti. 14 şehidin verildiği, 152 kişinin gazi olduğu o gece Yeni Şafak objektifleri gelişmeleri dakika dakika kayıt altına aldı. Daha önce hiç yayınlanmayan karelerle direniş destanı işte böyle yaşandı:

HABER VE FOTOĞRAFLAR: TALHA MENTEŞ

Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber!

İstanbul genelinde yaşanılan askeri hareketliliğin FETÖ'cülerin darbe girişimi olduğu anlaşılınca halk sokaklara döküldü. Tekbirlerle, "Ya Allah, Bismillah, Allah-u Ekber" nidalarıyla yürüyen vatandaşların ilk adresi Vatan Caddesi ve Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Belediye binasının önü kısa sürede yüzlerce insanla doldu.

İlk saftakilerin çoğu şehit

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Gece yarısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı çağrı ile daha da büyüyen kalabalık, belediye binasına girmek için yürüyüşe geçti. Darbeciler, kalabalığı doğrudan ateş açarak durdurabildi. Ön saftakilerin birçoğu kanlar içinde yere yığıldı, arkadakiler yerlere yatıp siper almak zorunda kaldı.

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Ateş hattında can pazarı

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Darbeci hainler olay yerine çağrılan ambulansların yaralıları ve cenazeleri almasına izin vermedi. Ancak yağan kurşunlara rağmen vatandaşlar yaralılara ulaşıp sırtlayarak ateş hattından geriye çekti. Yaralılar özel arabaların bagajına üst üste konularak en yakın hastanelere taşındı. Bazı yaralılarda yine vatandaşın sırtında hastanelere yetiştirildi.


O geceyi asla unutmayın

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15 Temmuz gecesi Saraçhane'deki hastanede bazı sedyelerde hayatını kaybedenleri geri döndürmek için kalp masajı yapılırken, ağır yaralılara ameliyathanelerde, hafif yaralılara da sedyelerde müdahale edildi. Doktor sayısı yetersiz kalınca direnişe katılanlar arasındaki sağlık görevlileri de hastane personeline sabaha kadar canla başla destek verdi. ABD-İsrail-NATO destekli işgal projesini destansı bir direnişle püskürten KAHRAMAN MİLLET, 40 yıldır hazırlanan FETÖ projesini Allah'ın yardımıyla tek gecede yerlebir etti. O uzun geceyi asla unutmayacağız.

Topluca ölüme yürüdüler

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Saat 03:00'a dek, yani Özel Harekât polislerinin (PÖH) gelişine kadar, bulunduğu yerden kalkarak darbecilerin üzerine yürüyen bütün vatandaşlar hedef gözetilerek vuruldu. Sonrasında olay yerine gelen PÖH timleri önce kapıda bekleyen darbecileri etkisiz hale getirdi. Ardından büyük yürüyüş başladı.

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Vatandaş paketledi

Belediye önündeki süs havuzundaki sudan abdest alan vatandaşlar, ilerleyen bir kepçeyi kendilerine siper ederek polisle birlikte belediye binasının kapısına yürüdü. Ardından binanın içine doluşan vatandaşlar, darbecileri birer birer ‘paketleyerek’ güvenlik güçlerine teslim etti.

Hastane kan gölü

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Aynı saatlerde hastanelerde tam bir can pazarı yaşanıyordu. Belediyenin hemen karşısında bulunan Medical Park Hastanesi de o adreslerden birisiydi. Kan gölüne dönen acil serviste sandalyeler dahil her yer şehit ve yaralılarla dolup taştı.

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