İBB FETÖ’cülere de kapılarını açmış​

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline dönüşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) skandallar tek tek ortaya çıkıyor.
Daha önce PKK ve DHKP-C’li teröristlerin belediyede işe alındığı ortaya çıkarken, bu terör örgütlerine FETÖ de eklendi. FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında adli işlem yapılan 5 kişinin, İBB’de işe alındığı öğrenildi.
İBB’nin iştirak şirketinde restorasyoncu olarak görev yapan Önder G., örgüt içinde “ev abiliği” ve örgüte ait yurtlarda “belletmenlik” yapmış. İBB’nin personel şirketinde çalışan Bayram A. da Önder G. gibi FETÖ’nün ev abilerinden.
FETÖ’CÜ GÜVENLİK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliğini de FETÖ’cüye emanet etmiş. Belediyede güvenlik görevlisi olarak işe alınan Tahir Ö.’nün ismi itirafçı olan örgüt mensuplarının ifadelerinde geçiyor.
Hakkında adli işlem yapılan Tahir Ö., örgüt yurtlarında kalan öğrencilerden sorumluymuş. İBB’nin personel şirketinde çalışan Ahmet Ç., TSK’da üsteğmen rütbesiyle görev yaparken FETÖ bağı tespit edilip ihraç edilmiş.
Soruşturma kapsamında bir müddet tutuklu kalan Ahmet Ç. hakkında da örgüt üyesi olduğuna yönelik itirafçı ifadeleri var. İBB’nin işe aldığı Sait D. de FETÖ bağı nedeniyle polis akademisinde atılmış.