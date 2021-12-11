Gündem İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş İşte belediyede işe alınan PKKlılar
İSTANBUL

İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş: İşte belediyede işe alınan PKK'lılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti. PKK/KCK'nın dağ kadrosunda yer aldığı ve illegal eylemlere katıldığına dair kayıtları olan örgüt mensuplarının İBB'de işe alındığı belirlendi.

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Ankara Yeni Şafak
İBB kadroları terör örgütlerine tahsis edilmiş İşte belediyede işe alınan PKK mensupları
Ekrem İmamoğlu’nun, göreve gelir gelmez terör yandaşlarını belediyeye doldurduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmıştı. Ardından ise belediyeye 33 bin civarı işçi alımı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti.

Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
GÜNDEM
Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı

2013'TE ÖRGÜTE KATILDI

O isimlerden bazılarına ulaşıldı. Belediyeye bağlı İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş’de çalışan Ömer Keleş’in, 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptığı ortaya çıktı. 2017’de güvenlik güçlerince yakalanan Keleş’in ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eylemlere katıldığı öğrenildi.

Ömer Keleş ile İBB'de işe alınan ve aynı şirkette görevlendirilen örgüt bağlantılı diğer isimler:

Nurettin Kaya: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012’de yakalanıp cezaevine gönderildi.

Mustafa Kılıç: 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere kırsal alanına katılım yaptı. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

Osman Bozan: 2015 yılında HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ve yürüyüş eylemine katılmak üzere 250 kişilik bir grup toplanmıştı. Osman Bozan’ın, “Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür” şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ve çok sayıda teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın resmi bulunan dövizlerin açıldığı eyleme katıldığı tespit edildi.

Emrullah Ataman: 2015 yılının başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı’ndan PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edildi.

TERÖRİST SIĞINAĞINDA KİMLİĞİ BULUNDU

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.'de çalışan Hüdeydan Ece'nin 26 Ocak 2001'de Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş Düzmeşe köyü kırsal alanında yapılan arazi arama-tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulundu.

2014'TE ÖRGÜTE KATILMIŞ

İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

Serbun Yurtseven
Serbun Yurtseven

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
OYNAT 00:38
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu duyurdu.


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