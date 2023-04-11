İBB muhtarı kırmızı listeye aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında skandal bir iddia daha. Esenyurt Koza Mahallesi Muhtarı Cavide Karakülah, AK Parti Milletvekili Aday Adayı olduğu için, İBB tarafından ayni yardım yapılmayacağına dair kırmızı listeye alındı. İBB daire başkanının bu mahalleye hiçbir şey gitmeyeceği yönünde personele talimat verdiğini ifade eden Karakülah, “Kırmızı listeye teröristler alınır. Ben terörist değilim. Mahalleme hizmet ediyorum” dedi. Mahallesi için ayni yardım talebinde bulunduğu halde İBB tarafından yardım yapılmadığını söyleyen Karakülah şöyle konuştu: “Mahallemdeki depremzede, yardıma muhtaç vatandaşlar ve çocuklara İBB yardım kolisi göndermiyor. Bunun dışında mahalleye hiçbir şekilde hizmet edilmiyor.”