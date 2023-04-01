İBB'de terörden bir tutuklama daha

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İBB personeli Eda Ezgi Yıldız’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemede terör örgütü DHKP/C ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki ifadesinde Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul ettiği ancak paylaşımı kendisinin yapmadığını ve “komploya maruz” bırakıldığını öne sürdü.

Paylaşımı o yapmış

Paylaşımlarının kendisine gösterilmesi üzerine avukatlarıyla görüşme talebinde bulunan Eda Ezgi Yıldız, daha sonra ise paylaşımların sahte olduğunu iddia ederek “Bu paylaşımı ben yapmadım. Paylaşımı içerik olarak da desteklemiyorum. Tweetlerin tamamı ekran görüntüsü şeklindedir. İddia olunan paylaşımın alıntılandığını görmedim. Bir takım kişiler tarafından komploya maruz bırakılıyorum. Hedefin ben değil partili kimliği dolayısıyla partim olduğunu düşünüyorum” dedi.

3 yıldır İBB'de çalışıyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş’de (İSYÖN) çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre resmi olarak SGK kaydında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Elemanı ünvanı bulunan Eda Ezgi Yıldız’ın ifadesinde, 3 senedir İBB iştiraki İSYÖN’de proje uzmanı olarak çalıştığını belirterek, CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın’ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kendi alanı ile ilgili olarak zaman zaman resmi bir göreve bağlı olmaksızın danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. Şüpheli, ifade işleminin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı. İBB yönetimi, yaptıkları açıklamayla çalışanlarının iş akdinin 30.03.2023 tarihi itibariyle feshedildiğini açıkladı. Yıldız, İBB’de İmamoğlu’na danışmanlık yapan CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın ile birlikte çalışıyordu.

Yıllar geçse de acısı dinmedi

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında görevi başında, terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 8’inci yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesi’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, “O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar aynı zamanda yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sıkılmıştır dedi.

Oğlumu, arkadaşımı kaybettim

Aradan geçen yıllar içinde acısı hiç dinmeyen, sadece oğlunu değil, arkadaşını, kardeşini, yarenini kaybettiğini söyleyen baba Hakkı Kiraz, olay tarihinde yaklaşık 8,5 saat oğlunu kaybetme korkusu yaşayarak tevekkülle gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Kiraz, o anlarda eşinin “Bu oğlan gitti.” sözleri üzerine, kendisinin de “Eğer kaderimizde böyle bir şey varsa, oğlan gittiyse gider” diyerek ailesini telkin etmeye çalıştığını anlattı.







