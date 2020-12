İBB’nin eski müdüründen İmamoğlu’na tepki: Senin için verdiğim her dakikam haram olsun İstanbul Otobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. “7 ay İBB’de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun Allah özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin” diyen Özsoy, ‘İBB’de yaptığı işi anlamayanların’ ve ‘kendine yakın olanlara kıyan çekenlerin olduğu’ eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi 22 Aralık 2020, 10:03 Son Güncelleme: 22 Aralık 2020, 10:13 Yeni Şafak