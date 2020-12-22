Gündem İBBnin eski müdüründen İmamoğluna tepki Senin için verdiğim her dakikam haram olsun
İSTANBUL

İBB’nin eski müdüründen İmamoğlu’na tepki: Senin için verdiğim her dakikam haram olsun

İstanbul Otobüs A.Ş. eski Genel Müdürü Ali Evren Özsoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert sözlerle yüklendi. “7 ay İBB’de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun Allah özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin” diyen Özsoy, ‘İBB’de yaptığı işi anlamayanların’ ve ‘kendine yakın olanlara kıyan çekenlerin olduğu’ eleştirisinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Evren Özsoy (Sağdaki)
Ali Evren Özsoy (Sağdaki)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Ocak 2020’de İstanbul Otobüs A.Ş’ye Genel Müdür olarak atanan Ali Evren Özsoy, 7 ay sonra görevden alınmıştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özsoy, İmamoğlu için şunları söyledi:

"Daha önce de ben ve akrabalarımdan kamuda çalışmak için başvuranlar sırf CHP’li olduğumuz için hüsrana uğramıştık. Ama buna rağmen biz vatandan vazgeçmedik, ülkemizde kaldık kamuda olmasa da ülkemize hizmet ettik. Sonra sen seçilince senin söylemlerine güvendik.

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“Atalarım bu partiye hizmet verdiği için peşinden geldik”

Münir Hüsrev Göle, Atamız Mustafa Kemal Atatürk ile CHP’yi kurmuş, sonrasında büyükbabamız rahmetli Ömer Özsoy Erzurum’da ve sonrasında rahmetli babamız Avukat Erbaşar Özsoy İstanbul, Erzurum ve Ankara’da bu partiye hizmet vermiş diyerek, sen seçimi kazandıktan sonra arkandan geldik.

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“Allah senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin”

7 ay İBB’de hizmet verdim. Eğer bunun bir dakikası vatandaşa hizmet verdiysem helal olsun. Bunun dışında senin ve senin danışman tayfan için verdiğim her dakika haram olsun Allah özellikle oğlum yerine senin için esirgediğim her dakikadan dolayı beni affetsin."

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“İşletmecilerden kendine yakın olanlara kıyak çeken...”

Bu sözlerinin ardından kendisine tepki gösteren bir İBB yetkilisine cevap veren Özsoy, “Yaptığı işi anlamayan, işletmecilerden kendine yakın olanlara kıyak çeken, altında çalışanlara adil ve doğru davranmayan sen haktan ve haramdan bahsedecek son kişisin” ifadelerini kullandı.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kütüphanelere 200 bin kitap' kampanyasında şimdiye kadar görülmemiş bir skandala imza atıldı. Kampanya kapsamında gönderilen kitaplarda, eski İBB Başkanlarının isimleri, takdim ve künyenin yer aldığı ilk 15 sayfanın yırtıldığı ortaya çıktı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İBB Meclisinde eski yönetimin izlerinin ve isimlerinin kitaplardan silinmesi üzerine soru önergesi verdi. Arısoy yaptığı konuşmada konuya değinerek tepkisini ortaya koydu.


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