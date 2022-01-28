​İBB’nin kar fiyaskosu göz göre göre gelmiş: Karla değil ekibiyle mücadele etmiş ​

Pazartesi akşamı İstanbul’da on binlerce kişiyi saatlerce mahsur bırakan İBB’nin, karla mücadeleden sorumlu Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki tecrübeli personeli toptan tasfiye ettiği ortaya çıktı.

2019 seçimlerinde belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından, Finlandiya ve Moskova gibi ülkelerde eğitim alan 13 yöneticiden 12’sinin kurumdan uzaklaştırıldı.

YURT DIŞINDA EĞİTİM ALMIŞLARDI

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre 2019 seçimleri öncesinde karla mücadele ile görevli olan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tecrübeli yönetici ve personellerden oluşuyordu.

Yöneticilerin büyük çoğunluğu başkanlıkta yıllarca görev yapan ve karla mücadelede aktif görevler alan isimlerden oluşuyordu. Ayrıca bu yöneticiler Moskova ve Finlandiya gibi yılın önemli bir bölümünde karla mücadele eden ülkelere giderek eğitimler almıştı. Zaman zaman da bu ülkelerden gelen uzmanlara Türkiye’de seminerler verdirilmişti.

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Finlandiya’da kar eğitimi alan bu ekip toptan tasfiye edildi.

13 YÖNETİCİDEN SADECE 1’İ KALDI

2019 yılında belediyenin CHP’ye geçmesi ile başkanlıkta büyük bir kıyım yaşandı. Önce kurumda değişik kademelerde 20 yıla yakın süredir görev yapan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Şahin görevden alınarak pasif bir göreve kaydırıldı.

Bir hafta sonra da başkanlıktaki Avrupa ve Anadolu Müdürleri görevden alındı. Ardından da sahadaki tüm yükü omuzlayan, operasyonları aktif olarak yürüten bölge müdürleri görevden alındı. Bu süreçte daire başkanlığında yönetici sıfatıyla görev yapan tecrübeli 13 isimden 12’si sürüldü, pasif göreve kaydırıldı, baskılar yüzünden istifa etti. Yerlerine de karla mücadele konusunda hiçbir tecrübesi olmayan isimler getirildi.

TECRÜBELİ İSİMLERİ ALMADILAR

Sadece yöneticiler değil, alt kademe personellerde de benzer durumlar yaşandı. Başkanlık önceki dönemde kış aylarında 4 ay çalıştırılmak üzere şoför ve ara eleman alımı yapıyordu. Bu personeller zaman içinde tecrübe kazandıkları için her yıl aynı isimler göreve çağrılıyordu. Aralarında 15 yıldır görev alanlar bile vardı.

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Daha fazla eleman ihtiyacı olduğunda ise başvurucular teknik mülakattan geçiriliyordu. Ancak belediye el değiştirince bu durumda tersine döndü. 4 aylık eleman alımında bu tecrübeli isimlerden hiç biri alınmadı. Yerine de yine tecrübesiz isimler tercih edildi.

Skandallar sadece tecrübeli personelin tasfiyesi ile kalmadı. Kurum içi eğitim ile karla mücadelede görevli olan diğer birim ve özel şirketlerle de bağlantılar kesildi. Tecrübelerin yeni personele aktarımı tamamen durdu.

Geçmiş dönemde, personel hazırlanan senaryolarla tatbikatlar yapılıyor, AKOM’da görevli iletişim merkezindeki görevlinin kriz durumunda nasıl konuşacağına bile öğretiliyordu. Sahada görevli kar küreme ve solüsyon araçlarının arıza yapması durumunda yerine geçecek araçlar bile belirleniyordu. Ancak bu hafıza da yeni yönetimle birlikte yok oldu.

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OYNAT 00:47 İstanbul felç olurken kar küreme aracı İmamoğlu'nun balıkçıdaki yemeği için korteje yol açmış İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri kilitledi. Karla mücadelede İBB ekipleri yetersiz kalınca şehir felç oldu. Temizlenmeyen yollar kısa sürede kapandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise o sırada Sarıyer'de bir balıkçıda yemekteydi. Ana arterleri açması gereken kar küreme kamyonları ise İmamoğlu'nun kortejinin güzergahını temizledi. Yemek bitene kadar kamyonlar her 10 dakikada bir temizlik yaptı.



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