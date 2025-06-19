İBB'nin kreşi yüzde 100 zamlandı

"Yine 'Gençlerin yanında olacağız.' diyerek algısını yaptığınız öğrenci yurtlarında da durum maalesef aynı. Burada da yüzde 50'ye yakın bir zam yaparak yurt ücretlerini 2 bin 800 lira yapmak istiyorsunuz. Tiyatro, konser ve sinema biletleri ücretsiz olarak verilirken bundan sonra bu gelen dosyayla artık öğrencilerimiz bu tür etkinliklerden ücreti karşılığı faydalanacaklar. Bugüne kadar ücreti alınmayan açık hava etkinlik alanlarında bu yeni gelen dosyayla beraber saatlik, günlük ve hatta aylık kiralama bedelleriyle faydalanabilecek İstanbullular. Hem de bu rakamlar öyle çok küçümsenecek rakamlar değil. Bazı kalemlerde 300 bin, sergi alanı kiralamalarında bu rakam maalesef 1 milyon 250 bin liralara kadar çıkmaktadır."