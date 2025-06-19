İBB'nin kreşi yüzde 100 zamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediyenin işlettiği kreşlerin 2 bin 500 lira olan aylık ücretinin yüzde 100 zamla 5 bin liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.
İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü.
"Zamların çoğu vatandaşlarımızın günlük yaşantısına dokunan önemli alanları kapsamaktadır"
Teklifle ilgili söz alan Tarife Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Meryem Karaköse, komisyona 25 müdürlükten gelen ve 1000 kalemden oluşan yeni zamlarla karşı karşıya olduklarını, tarife artışlarının yıl sonu aralık ayında yapılarak gelecek yılın tarifelerinin güncellendiğini ve yıl sonuna kadar bu tarifelerin uygulandığını söyledi.
Aynı artışların sosyal tesislerde de gündemde olduğunu ifade eden Karaköse, şunları söyledi:
Karaköse, binlerce kaleme uygulanacak fahiş artışları kabul etmediklerini, belediyecilik anlayışının ön plana konulup çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, Cumhur İttifakı olarak "ret" oyu verdiklerini ifade etti.
Teklif, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi
Tarife Komisyonu Başkanı ve CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Karaoğlu, komisyondan oy çokluğuyla gelen talepleri, ilgili müdürlüklerinden geldiği gibi Meclisin takdirine sunduklarını söyledi.
"Ortada ne bir hesapsızlık vardır ne kitapsızlık vardır." diyen Karaoğlu, bu nedenle teklifin komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep etti.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2025 yılı revize ücret tarifesi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.