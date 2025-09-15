İBB'nin toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray’da geçerli olmayacak

Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye… İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani “U” logolu metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray’da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP’li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz.