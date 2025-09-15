Yeni Şafak
İBB'nin toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray’da geçerli olmayacak

Lokman Özdemir
16:3615/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
İBB’nin zam kararı büyük tepki çekmişti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı zam kararının yalnızca kendi işlettiği hatlarda uygulanacağını, U işareti taşıyan metro hatları ile Marmaray’da fiyatların değişmeyeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yapılan yüzde 30'luk zam bugün itibarıyla hayata geçmişti.


'U' logolu metrolar ve Marmaray'da geçerli olmayacak


AK Parti İstanbul İl Başkanı
Abdullah Özdemir
, Nsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte bugün itibarıyla uygulamaya giren yüzde 30’luk ulaşım zammına dair değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir,
"U"
logolu metro hatları ve
Marmaray
’da bu artışın geçerli olmayacağını da duyurdu.


Özdemir'in açıklamasının tamamı şöyle:

Değerli Hemşehrilerim, Bugüne kadar toplu ulaşım ücretleri belirlenirken asgari ücret, enflasyon oranı ve akaryakıt fiyatlarındaki değişim esas alınmıştır. Normal şartlarda yılda bir kez zam yapılırken, CHP’li İBB yönetimi bu teamülleri de çiğnemiş durumdadır. 15 Ocak’ta, 2025 yılı için geçerli olmak üzere zaten yüzde 35 oranında bir zam yapılmıştı. Şimdi, aradan yalnızca 8 ay geçmişken ve yeni bir gerekçe yokken, 15 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 30’luk yeni bir zam yapıldı.

"Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi?"


Bu zamla birlikte: Tam elektronik bilet 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Mavi Kart abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya yükseltildi. 6 yılda toplu ulaşıma yüzde 1246 zam yaptılar. Hani ulaşımı senbolik bedellere indireceklerdi? Üstelik bu zamlarla birlikte hizmette bir iyileşme de yok. Her gün arıza yapan, vatandaşlarımızı yolda bırakan, itilmek suretiyle hareket ettirilen otobüsler İstanbul’un manzarası haline geldi.

"İstanbul sahipsiz değildir"


Bu zam, ne matematiksel verilere dayanıyor, ne de ekonomik bir gerekçeye… İstanbullular bilsinler ki, bu zam Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın işlettiği hatlarda, yani “U” logolu metrolarda ve Marmaray’da geçerli olmayacak. Özellikle yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Marmaray’da bu zamdan etkilenmeyecekler. CHP’li İBB yönetimi bilmelidir ki; İstanbul sahipsiz değildir. Biz AK Parti teşkilatları olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da İstanbulluların hakkını, hukukunu her platformda korumaya devam edeceğiz.

Ne kadar zam gelmişti?


İstanbul’da toplu taşımada yeni ücret tarifesi 15 Eylül (bugün) başladı.
Tek geçişlik tam bilet 35 lira olurken öğrenci ise 17,08 lira oldu. Sosyal kart sahiplerine ise tek basımlık geçiş 25.06 liraya yükseldi.

Aylık öğrenci abonmanı 494 lira olurken tam abonman fiyatı ise 2 bin 748 lira oldu. Benzer şekilde sosyal kart sahipleri ise abonmana 1.709 lira ödeyecek.


  • Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 lira oldu.

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseldi.


İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?